MSV Duisburg: Saisoneröffnung am 18. Juni, Dauerkartenverkauf gestartet

Die Spielzeit 2022/23 wird der MSV Duisburg am 18. Juni offiziell eröffnen. Außerdem gehen die Dauerkarten für die neue Saison in der 3. Liga in den Verkauf.

Drittligist MSV Duisburg wird seine Saison 2022/23 mit einem großen Familientag eröffnen. Am Samstag, 18. Juni, werden die Fans der Zebras nicht nur den symbolischen Trainingsauftakt der Profis beobachten dürfen, sondern sich auch an einem Rahmenprogramm erfreuen: Neben Bratwurst und Waffeln sind auch eine Hüpfburg, eine Losbude und weitere Aktionen geplant. So können die Fans unter anderem ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen. Um 14 Uhr öffnen die Tore an der Westender Straße, das erste große, öffentliche Training unter der Leitung von Torsten Ziegner ist eine Stunde später angesetzt. Die Vorbereitung der Mannschaft startet bereits am Montag (13. Juni), nach internen Tests stehen dann die ersten Trainingseinheiten an. Außerdem hat der MSV den Dauerkartenverkauf gestartet. Neben der üblichen Vergünstigungen und der Nutzung des ÖPNV bietet sich Inhabern die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht für zusätzliche Karten wahrnehmen zu können. Preislich bleiben die Karten auf dem Niveau der Vorsaison, Inhaber von Dauerkarten aus der abgelaufenen Saison können ihren reservierten Stammplatz bis Sonntag, 10. Juli, erwerben.

