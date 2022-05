3. Liga: MSV holt Mittelstürmer aus der Regionalliga

Nach dem Klassenerhalt in der 3. Liga hat der MSV Duisburg nun den ersten Spieler verpflichtet.

Der MSV Duisburg hat für die kommende Saison in der 3. Liga seinen ersten Zugang präsentiert. Von der U23 von Holstein Kiel kommt Philipp König nach Duisburg. In der Regionalliga Nord kam er bisher auf 24 Einsätze (neun Tore). Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Ralf Heskamp, MSV-Geschäftsführer Sport, betont nach der Verpflichtung: „Wir haben uns intensiv mit dem Trainerteam und Chris Schmoldt mit Phillip auseinander gesetzt: Ein junger Stürmer, der natürlich noch nicht fertig ist in seiner Entwicklung, der aber Gier und den Hunger an den Tag legt - genau das, worauf wir beim MSV in der Zukunft setzen! Und ein Junge, der uns in den gemeinsamen Gesprächen zudem auch mit seiner feinen Selbstreflexion überzeugt hat.“

Der MSV-Trainer Torsten Ziegner ergänzt: "Phillip überzeugt durch seine Lernbereitschaft, durch seinen Einsatz, durch seine Teamfähigkeit. Mit diesen Tugenden, nämlich Spiele gewinnen und sich selbst weiter entwickeln zu wollen, passt er optimal in unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass wir dieses vielversprechende Talent für den Spielverein überzeugen konnten!“

Und der Spieler selbst würde offenbar am liebsten sofort in Meiderich loslegen: "Vom ersten Tag an hatte ich gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim MSV, das hat mir hier ein richtig sicheres Bauchgefühl gegeben. Ich freue mich darauf, mit dem MSV den nächsten Schritt zu machen. Und ich hab' mega-Bock auf das erste Heimspiel und kann kaum abwarten, dass es losgeht."