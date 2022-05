3. Liga: Liga-Neuling holt Schlussmann aus der Bundesliga

Der FC Ingolstadt will nach der Katastrophen-Saison in der 2. Bundesliga wieder angreifen. Der FCI will in der 3. Liga oben mitmischen. Nun wurde ein neuer Keeper verpflichtet.

Der FC Ingolstadt treibt die Planungen für die kommende Drittliga-Spielzeit weiter voran und verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Marius Funk. Der 26-jährige Schlussmann stand zuletzt bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag.

"Marius Funk ist ein fußballerisch versierter Keeper und vereint damit unsere Vorstellungen eines modernen Torhüters. Darüber hinaus hat er in Fürth die Möglichkeit gehabt, wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln", erklärt FCI-Sportdirektor Malte Metzelder, der ergänzt: "Wir sind davon überzeugt, dass Marius mit seiner Ausstrahlung und seinen Fähigkeiten unserer Defensive in der kommenden Saison die nötige Stabilität verleiht."

Bisherige Zugänge: Marius Funk (Greuther Fürth) David Kopacz (Würzburger Kickers) Jalen Hawkins (1. FC Saarbrücken, war ausgeliehen) Justin Butler (Waldhof Mannheim, war ausgeliehen)

Der Torwart genoss die Ausbildung in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart, wo er aus seiner Zeit bei der Zweitvertretung der Schwaben bereits die 3. Liga kennt (sieben Spiele). Außerdem durchlief der B-Junioren-Meister von 2013 bis zur U19 sämtliche Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft.

Nach sechs Jahren beim VfB schloss sich der Keeper im Juli 2016 zunächst der Reserve der SpVgg Greuther Fürth an und spielte sich mit seinen Leistungen in den Profikader des "Kleeblatts". Als Tabellenzweiter des Unterhauses stiegen die Mittelfranken am Ende der Saison 2020/2021 in die Bundesliga auf, wo Funk in acht Spielen zum Einsatz kam. Neben seinen Partien in der höchsten deutschen Spielklasse stand der Schlussmann bei den Grün-Weißen auch fünfmal in der 2. Bundesliga sowie 39 Mal in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten. Beim FC Ingolstadt wird Funk mit der Rückennummer 1 auflaufen.