BVB II: Trainer Maaßen in der Bundesliga und bei Absteiger im Gespräch

Kaum ist die Saison vorbei, da tauchen die ersten heißen Gerüchte auf. Diesmal geht es um Enrico Maaßen, Trainer der U23 von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund II hat eine sehr gute Drittliga-Saison gespielt. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr beendet der BVB-Nachwuchs die Spielzeit auf Platz neun.

Wenn man bedenkt, dass die Mit-Aufsteiger SC Freiburg II (Rang elf) sowie Viktoria Berlin und TSV Havelse hinter dem BVB II landeten, ist die Leistung des Aufsteigers noch höher zu bewerten. Für Berlin und Havelse geht es sogar sofort wieder zurück in die Regionalliga Nordost beziehungsweise Regionalliga Nord.

Derweil sieht aktuell alles danach aus, dass es für BVB-II-Trainer nach oben gehen wird. Schon seit einigen Monaten wird über die Zukunft von Enrico Maaßen (38) heiß diskutiert. Kurz nach dem Aus von Markus Weinzierl beim Bundesligisten FC Augsburg brachte die Bild-Zeitung Maaßen beim FCA ins Spiel. Maaßen ist zwar noch bis zum 30. Juni 2024 an den BVB gebunden, wird aber schon, wie erwähnt, seit langer Zeit von höherklassigen Klubs umworben. Dass er mal Cheftrainer in Dortmund wird, ist eher unwahrscheinlich. So könnte er den nächsten Schritt in seiner Karriere woanders machen.

Vielleicht auch bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Sportdirektor Samir Arabi ist auf Trainersuche. Die "Neue Westfälische" nennt hier ebenfalls Maaßen als einen möglichen Kandidaten. Es dürfte ein heißer Sommer für den Erfolgstrainer werden. Er scheint aktuell einige Möglichkeiten zu besitzen - oder wird am Ende in seine dritte Saison mit Borussia Dortmund II gehen.