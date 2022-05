Viktoria Köln: Neuer Torwart kommt aus der 2. Bundesliga

Der FC Viktoria Köln hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Der neue Mann kommt aus der 2. Bundesliga.

Ben Voll kehrt zurück zu Viktoria Köln. Der 1,95 Meter große Torwart, der von 2015 bis 2018 in Höhenberg in der U17 und U19 ausgebildet wurde, kehrt von Zweitligist Hansa Rostock zurück auf die "Schäl Sick". Nach einem Jahr in der U19 bei Alemannia Aachen war der gebürtige Bergisch Gladbacher 2019 an die Ostsee gewechselt.

"Wir freuen uns sehr, einen so jungen, tollen Torwart zur Viktoria geholt zu haben", erklärt Cheftrainer Olaf Janßen: "Ben verkörpert eins zu eins unsere DNA. Er ist einer, der bei uns in der Jugend gespielt hat und ausgebildet wurde. Er hat sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt. Wir glauben, dass Ben Voll mit seinen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Spiel passt und freuen uns, dass er ab der neuen Saison bei uns am Start ist."

"Ich bin Hansa Rostock sehr dankbar für die Chance, im Profi-Vussball Fuß zu fassen und mich entwickeln zu können. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe bei einem Verein, bei dem ich schon drei sehr gute Jahre hatte. Ich hoffe, dass ich bei der Viktoria den nächsten Schritt gehen kann", erklärt der 21-jährige Schlussmann.