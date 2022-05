Am vorletzten Spieltag der 3. Liga gewann der SC Verl gegen die U23 des BVB mit 2:1. Verl zog mit dem Sieg am MSV Duisburg vorbei, für den die Lage somit noch prekärer wurde.

Am 37. Spieltag der 3. Liga holte der SC Verl gegen die U23 von Borussia Dortmund wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der 2:1-Auswärtserfolg im Signal Iduna Park ist der dritte Sieg in Folge für den SCV, der damit auch am MSV Duisburg vorbeiziehen konnte.

Im Vergleich zum Sieg in Kaiserslautern nahm BVB-Trainer Enrico Maaßen fünf Veränderungen in der Startelf vor. Für Niklas Dams, Immanuel Pherai, Bradley Fink und Justin Njinmah rutschten Berkan Taz, Marco Hober, Ted Tattermusch und Timo Bornemann in die Startelf. Außerdem stand Stefan Drljaca statt Luca Unbehaun zwischen den Pfosten.

In den ersten 20 Minuten übernahmen die Gäste aus Verl die Kontrolle über das Spielgeschehen, dann fand auch der BVB-Nachwuchs langsam in die Partie. Diese spielte sich zunächst größtenteils zwischen den beiden Strafräumen ab, gefährliche Torraumszenen suchte man vergebens.

Borussia Dortmund II: Drljaca – Maloney, Finnson, Bueno Lopez – Viet, Pfanne, Hober, Tattermusch (71. Pohlmann) – Bornemann (87. Bafounta), Taz (57. Bah-Traore), Tachie, Drljaca – Maloney, Finnson, Bueno Lopez – Viet, Pfanne, Hober, Tattermusch (71. Pohlmann) – Bornemann (87. Bafounta), Taz (57. Bah-Traore), Tachie, SC Verl: Thiede – Lannert, Pernot (71. Berzel), Mikic, Stellwagen - Baack, Sapina, Corboz – Petkov (90. Akono), Putaro (86. Grodowski), Berlinski (46. Rabihic). Tore: 1:0 Tachie (39.), 1:1 Rabihic (56.), 1:2 Petkov (63.). Gelbe Karten: Maloney, Hober – Baack, Lannert, Petkov, Thiede. Gelb-Rote Karte: Tachie. Schiedsrichter: Dr. Martin Thomsen. Zuschauer: 3.076.

Nach 39 Minuten ging der dann BVB durch einen Fehler im Verler Spielaufbau in Führung. Christian Viet schaltete am schnellsten, als SCV-Keeper Niclas Thiede einen riskanten Ball auf Tom Baack spielte. Er eroberte den Ball und legte quer auf Richmond Tachie, der zur 1:0-Führung einnetzte. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

In der Halbzeitpause fand Verl-Coach Michel Kniat die richtgien Worte. Sein Team kam verbessert aus der Kabine und erzielte zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch den eingewechselten Kasim Rabihic den Ausgleichstreffer. Lukas Petkov spielte einen Eckball in den Rückraum, wo Rabihic lauerte. Per Doppelpass mit Leandro Putaro kombinierte er sich durch die Dortmunder Abwehr und überwand Keeper Draljaca.

Nur wenige Minuten später drehten die Gäste dann das Spiel. Petkov kam von links, spielte auf Baack, von dem er den Ball zurückbekam und schloss direkt ab. Vom rechten Innenpfosten prallte sein Abschluss ins Tor.

Die letzte Viertelstunde musste der Dortmunder Nachwuchs in Unterzahl spielen. Torschütze Tachie kam gegen Aaron Berzel zu spät, sah seine zweite Gelbe Karte des Abends und musste vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz. Mit einem Mann weniger konnte der BVB nicht mehr viel ausrichten.

In der Nachspielzeit gab es nochmal Aufregung. Nach einem Handspiel von Berzel pfiff Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen Elfmeter. Franz Pfanne traf an, scheiterte aber an Keeper Thiede. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage gingen die Dortmunder wieder als Verlierer vom Platz, Verl springt vorerst auf Platz 14.

Am letzten Spieltag geht es für die Dortmunder Zweitvertretung zum TSV 1860 München, der SC Verl muss im Kellerduell gegen den MSV Duisburg ran (Samstag, 14. Mai, 13:30 Uhr). Der Sieger der Partie wird definitiv den Klassenerhalt feiern können. Je nach Ergebnissen in den restlichen Partien des Wochenendes vielleicht sogar beide.