BVB: Nächster U23-Zugang fix - Vierjahresvertrag für Rückkehrer

Borussia Dortmund bastelt am U23-Kader für die kommende Saison und hat am Dienstag einen weiteren Neuzugang vermeldet.

Borussia Dortmund hat am Dienstag die nächste Verpflichtung für seine U23-Mannschaft verkündet. Michael Eberwein kehrt nach vier Jahren zurück in die BVB-Reserve, die in der 3. Liga spielt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler hat einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet und kommt ablösefrei vom Halleschen FC.

"Wir kennen Michael bestens und freuen uns, ihn ab dem Sommer wieder bei uns zu haben", wird U23-Teammanager Ingo Preuß vom Verein zu dem Transfer zitiert. "Mit seiner Erfahrung von über 100 Drittligaspielen, aber natürlich auch mit seinen Qualitäten in der Offensive wird er unserer jungen Mannschaft weiterhelfen."

Eberwein war 2015 in die zweite Mannschaft des BVB gewechselt, nachdem er den Nachwuchs des FC Bayern durchlaufen hatte. Für Dortmund lief er in 84 Partien in der Regionalliga West auf, erzielte 28 Treffer und bereitete 13 weitere Tore vor. Drei Jahre später verließ er die Borussia in Richtung Fortuna Köln. Im Jahrestakt folgten Wechsel zu Holstein Kiel und eben nach Halle, wo der 1,92-Meter-Mann in den letzten beiden Saisons unter Vertrag stand. In der laufenden Spielzeit kommt der erfahrene Stürmer auf 34 Drittliga-Einsätze mit 13 Toren und drei Assists für Halle.

Zuvor hatte der BVB bereits Marcel Lotka, Bjarne Pudel und Can Özkan verpflichtet. Dazu werden voraussichtlich einige Talente aus der hauseigenen U19 in den Kader aufrücken. Auf der anderen Seite stehen die Abgänge von Richmond Tachie, Lennard Maloney, Stefan Drljaca und Christian Viet fest.