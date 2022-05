Neue Aufgabe: Daniel Bierofka hat Trainerjob gefunden

Daniel Bierofka, ehemaliger Trainer des Drittligisten TSV 1860 München, hat einen neuen Trainerjob gefunden. Bierofka ist zurück in Bayern.

Daniel Bierofka wird ab der neuen Saison Trainer der U17-Mannschaft der Spielvereinigung Unterhaching. Der Ex-Profi unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Das gab der Regionalliga-Bayern-Vertreter auf seiner Homepage bekannt.

Der 43-jährige Fußballlehrer war zuletzt ein Jahr lang Chefcoach beim österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck. Zuvor stand er fünf Jahre lang bei der Jugend und der Ersten Mannschaft des TSV 1860 München an der Seitenlinie. Auf Giesings Höhen stieg er 2018 als Cheftrainer mit den Profis in die 3. Liga auf.

Als Profi war Daniel Bierofka dann für den TSV 1860 München, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart aktiv. So sammelte er 396 Profi-Einsätze (146 Einsätze in der 1.Bundesliga/ 138 Einsätze in der 2. Bundesliga/ 11 Einsätze in der Champions League/ 5 Einsätze im UEFA-Cup/ 30 Einsätze im DFB-Pokal). Außerdem absolvierte er drei Länderspiele für die Deutsche A-Nationalmannschaft sowie 22 Partien für Deutschlands U21.

"Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, Hachings U17 übernehmen zu können. Hier wird bereits tolle Arbeit im Nachwuchsbereich geleistet und ich freue mich sehr, meinen Anteil zum Erfolg des Vereins beitragen zu können. Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs in die Vorbereitung zu starten und mit ihnen zusammen den nächsten Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu gehen. Mein Ziel ist es, die Spieler bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten", sagt Bierofka.