1860 München: Mannschaftsbus von MSV-Gegner beschmiert - Anzeige erstattet

Vor der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München wurde der Mannschaftsbus der Gäste verunstaltet. Die Bayern haben Anzeige erstattet.

Der TSV 1860 München ist im Vorfeld des Drittliga-Gastspiels beim MSV Duisburg am Sonntagmittag (13 Uhr, RS-Liveticker) Opfer von Sachbeschädigung geworden.

Der Mannschaftsbus der Bayern wurde in der Nacht zum Spieltag mit Graffiti verunstaltet. Das teilte der Klub auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien mit. Die Münchener teilten ein Foto des beschmierten Fahrzeugs und schrieben dazu: "Der Spieltag beim MSV Duisburg beginnt mit einer 'netten' Überraschung. In der Nacht wurde unser Mannschaftsbus beschmiert. Die Löwen haben Anzeige erstattet." Das Foto zeigt die großflächigen Schmierereien auf der Seitenfront des Busses. Neben der Beleidigung "Scheiß Gäste" sind dort die Großbuchstaben "FAR" zu lesen.





Am Sonntagmittag soll dann wieder der Sport im Vordergrund stehen. Die Münchener wollen mit einem Sieg im Ruhrgebiet ihre Restchance auf den Aufstieg wahren, für den MSV Duisburg geht es um den Klassenerhalt.