3. Liga: BVB II verliert Stürmer an Zweitligisten

Die U23 von Borussia Dortmund verliert im Sommer einen Angreifer in Richtung 2. Bundesliga.

Mit Keeper Marcel Lotka (Hertha BSC II), Can Hayri Özkan (Fortuna Düsseldorf II) und Bjarne Pudel (SC Wiedenbrück) hat die U23 von Borussia Dortmund bereits drei Zugänge für die neue Spielzeit verpflichtet.

Nun verliert der BVB einen Stürmer in die 2. Bundesliga. Denn der SC Paderborn hat die Verpflichtung von Richmond Tachie bekanntgegeben. Der 22-Jährige wechselt ablösefrei, da sein Vertrag beim BVB am 30. Juni 2022 ausläuft. Der Angreifer hat mit einer tollen Bilanz auf sich aufmerksam gemacht. In der laufenden Saison hat er für den Drittliga-Aufsteiger in 29 Einsätzen 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Vorlagen) gesammelt.

Tachie war ein Aufstiegsgarant für den BVB II

Schon im Vorjahr war Tachie sehr erfolgreich, in der Aufstiegssaison kam er 40 Mal zum Einsatz (elf Tore, zehn Vorlagen). Nun der Wechsel in die 2. Bundesliga. Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth freut sich: "Richmond passt mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielweise. Er ist darüber hinaus sehr fleißig und bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen."

Der 22-Jährige, der mit dem BVB eine starke Saison spielt ein der 3. Liga, aktuell liegen die Dortmunder auf einem sicheren neunten Platz, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Nach Mittelstürmer John Iredale (SV Wehen Wiesbaden) und Mittelfeldspieler Kai Klefisch (Viktoria Köln) ist Tachie der dritte Zugang der Paderborner, der aus der 3. Liga kommt.