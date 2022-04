3. Liga: Klub stellt einen neuen Sportvorstand vor

Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat einen neuen Sportvorstand vorgestellt. Der neue Mann arbeitete einst 18 Jahre lang für den FC Arsenal in London.

Der FC Würzburger Kickers stellt die Weichen für die Zukunft. Jürgen Kost wurde als neuer Sportvorstand des abstiegsbedrohten Drittligisten vorgestellt. Vorstand Sport. Der 56-Jährige wird zukünftig im Gespann mit Sebastian Neumann die sportlichen Geschicke am "Dallenberg" leiten.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei den Kickers und die enge Zusammenarbeit mit Sebastian Neumann. Die Gespräche im Vorfeld waren auf einer Wellenlänge. Wir wollen den Verein sportlich für die Zukunft bestmöglich aufstellen, vielversprechende Talente nach Würzburg locken und sie hier ausbilden. Um Erfolg zu haben, sind Respekt, Vertrauen und Wertschätzung die grundlegende Basis. Diese Dinge werden in unserer Arbeit und Ausrichtung ganz wichtige Säulen sein", sagt der gebürtige Oberpfälzer Kost.

Kost holte Spieler wie Serge Gnabry, Aleksandr Hleb oder Tomáš Rosický nach London

Kost war 18 Jahre Scout beim FC Arsenal London und arbeitete die meiste Zeit für Trainerlegende Arsene Wenger. In seinem letzten Jahr in der englischen Hauptstadt beobachtete er Spieler für dessen Nachfolger Unai Emery. Unter anderem war Kost mitverantwortlich, dass Spieler wie Serge Gnabry, Aleksandr Hleb oder Tomáš Rosický sich den Gunners angeschlossen haben. Allerdings war der Oberpfälzer nicht nur als Scout tätig, sondern gründete 1999 die "International Soccer Bank". In dieser finden sich Daten von über 320.000 Spielern bis in den U15-Bereich. Seine aktive Karriere musste Kost nach mehreren Kreuzbandverletzungen bereits mit 21 Jahren beenden.

Auch Sebastian Neumann - der ehemalige MSV-Duisburg-Profi wurde schon Ende November 2021 als Sportchef in Würzburg vorgestellt - zeigt sich von Kosts Verpflichtung sehr angetan: "Ich bin sehr froh über die Unterstützung und sowohl ich als auch der Verein werden von Jürgens Expertise und Netzwerk profitieren. Wir arbeiten bereits seit einigen Wochen im Hintergrund mit sehr viel Akribie, Fleiß und Herzblut an der Planung für die kommende Saison und sehen uns gut vorbereitet."