MSV Duisburg: Ex-Spieler wird Sportchef bei Ligakonkurrent

Mit nur 30 Jahren hat ein ehemaliger Spieler des MSV Duisburg seinen ersten Job als Sportchef angetreten - und das bei einem Liga-Konkurrenten der Zebras.

Sebastian Neumann wird ab sofort Sportdirektor des FC Würzburger Kickers. Der ehemalige Profi – von 2016 bis 2018 auch in Diensten der Kickers – war in den vergangenen eineinhalb Jahren im Nachwuchs-Leistungszentrum der Kickers tätig. Dort war der 30-Jährige unter anderem als Übergangskoordinator vom NLZ zu den Profis zuständig und hatte die sportliche Leitung der U19-Mannschaft inne.

Der gebürtige Berliner stand für die Kickers als Innenverteidiger in 66 Pflichtspielen als Kapitän auf dem Platz und feierte mit dem Verein den Aufstieg 2017 in die 2. Bundesliga. Insgesamt kommt er auf 50 Zweitligaspiele, sowie 128 Begegnungen in der 3. Liga. Für den MSV Duisburg absolvierte Neumann zwischen Juli 2018 und Januar 2020 zehn Pflichtspiele. Seine Karriere musste Neumann Anfang Januar 2020 in Duisburg aufgrund von gesundheitlichen Problemen beenden.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubverantwortlichen. Ich hatte in den letzten Tagen ausführlich Gelegenheit, meine Pläne und konzeptionellen Ideen für die sportliche Ausrichtung und Entwicklung vorzutragen. Auch habe ich mich mit Trainer Danny Schwarz eng über die aktuelle Situation und den Kader austauschen können. Es ist insgesamt eine große Herausforderung, die ich mit voller Hingabe und Leidenschaft angehen werden“, sagt der neue Kickers-Sportdirektor Neumann.

"Ich kenne die Jungs schon sehr gut und habe mich in der letzten Zeit intensiv mit der Mannschaft befasst. Mein Ziel ist es, den Jungs den Rücken freizuhalten, damit sie sich nur auf den Fußball konzentrieren können. Aufgrund meiner Vergangenheit im Leistungszentrum kenne ich mich auch da super aus und weiß was uns da in den nächsten Jahren erwartet. Die Jugend mit den Profis zu verknüpfen ist ein großer Teil der Philosophie der Kickers", erklärt Neumann weiter.