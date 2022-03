U23: Zweiter BVB-Zugang fix - er kommt aus der Regionalliga West

Borussia Dortmund hat seine U23-Reserve aus der 3. Liga für die kommende Saison verstärkt. Der neue Mann ist bereits der zweite Zugang für die Spielzeit 2022/23.

Borussia Dortmund treibt die Kaderplanungen in der U23-Mannschaft weiter voran. Wie der BVB am Dienstagvormittag mitteilte, wechselt Can Hayri Özkan zur neuen Saison in die Drittliga-Reserve des Revierklubs. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler steht derzeit für die U23 von Fortuna Düsseldorf auf dem Platz und kommt im Sommer ablösefrei nach Dortmund. RevierSport hatte von dem Interesse vor wenigen Tagen berichtet.

"Wir freuen uns auf einen zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der mit seinen Fähigkeiten für Stabilität sorgen soll", wird Teammanager Ingo Preuß in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Can ist für sein Alter schon erfahren und weiß, wie er seine Stärken einzusetzen hat."

Vor allem hat Özkan, dessen Marktwert laut dem Portal transfermarkt.de bei 100.000 Euro liegt, schon einige Erfahrungen in seiner noch jungen Karriere gesammelt. Der gebürtige Bielefelder stammt aus dem Nachwuchs der Arminia, für die er einst zwei Einsätze in der 2. Bundesliga sammelte.

Durchsetzen konnte er sich bei den Profis damals aber nicht. So folgte eine Leihe zum Regionalligisten Alemannia Aachen zu Beginn der Saison 2019/20, und nach seiner Rückkehr nach Bielefeld eine weitere zum norwegischen Klub Naestved Boldklub.

Im vergangenen Sommer wechselte Özkan dann ins Düsseldorfer Regionalliga-Team. Dort ist er Stammkraft im defensiven Mittelfeld und weckte mit seinen Leistungen bei seinen 23 Saisoneinsätzen offensichtlich das Interesse des BVB.

Bei der Dortmunder U23 ist Özkan der zweite Zugang für die kommende Saison. Zuvor hatte die Borussia den 20 Jahre alten Torhüter Marcel Lotka von Hertha BSC verpflichtet.