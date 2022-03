Fortuna Düsseldorf: Nächstes U23-Talent im Visier eines Drittligisten

Dass die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf talentierte Spieler in seinen Reihen hat, ist bekannt. Erst vor wenigen Tagen berichtete RS über die Personalie Tim Köther.

Fortuna Düsseldorf II ist eine gute Adresse, wenn es um die Ausbildung talentierter Spieler geht. Die Scouts der großen Klubs schauen immer wieder mal in Düsseldorf vorbei und sie finden einige hoffnungsvolle Talente.

So auch Tim Köther: Über den Flügelflitzer berichtete RevierSport erst vor wenigen Tagen. Einige Zweit- und Drittligisten haben den Namen des 21-Jährigen auf ihrer Liste stehen. Am Samstag durfte er nach den 14 positiven Corona-Fällen im Düsseldorfer Profikader auch 74 Minuten lang für die Fortuna-Profis in Paderborn ran. Köther gehörte zu den auffälligsten Spielern im Zweitliga-Duell, das 1:1-Remis endete.

Nun berichtet die Rheinische Post und das Portal "Fupa", dass der nächste Fortune ins Visier eines höherklassigen Klubs geraten ist. Die Rede ist von Can Özkan. Der Vertrag des 22-jährigen Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus. Laut der "RP" und "Fupa" ist die U23 von Borussia Dortmund an Özkan, der in dieser Saison 23 Spiele absolvierte, interessiert.

In den letzten Jahren wechselten schon Timo Bornemann, Evans Nyarko und Edin Pepic von der U23 von Fortuna Düsseldorf in Richtung der U23-Mansnchaft von Borussia Dortmund.