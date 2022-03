MSV Duisburg: Nach Rot-Foul - Sorge um Marvin Knoll

Der MSV Duisburg hat am Montagabend einen 2:1-Sieg beim SV Meppen gefeiert. Dabei verletzte sich Marvin Knoll - womöglich sogar schwerer.

Groß war die Erleichterung am Montagabend beim MSV Duisburg. In doppelter Überzahl gewannen die Zebras 2:1 beim SV Meppen, nachdem sie zur Halbzeit noch zurückgelegen hatten. Ein glanzloser, aber immens wichtiger Sieg, der die Meidericher einen großen Schritt näher in Richtung Klassenerhalt brachte.

Der vierte Erfolg aus den vergangenen fünf Spielen brachte allerdings auch schlechte Nachrichten für die Meidericher. Denn Defensivspezialist Marvin Knoll verletzte sich. Er droht nun auszufallen.





In der 53. Minute kam Meppens René Guder zu spät in einen Zweikampf. Er traf Knoll schmerzhaft mit der offenen Sohle am Knöchel, sah dafür zurecht die zweite Rote Karte des Abends. Knoll musste ebenfalls vom Feld - nach dem Foul krümmte er sich am Boden, wurde zunächst auf dem Feld behandelt und wurde dann von Niclas Stierlin ersetzt.

Über die Schwere der Verletzung sollen weitere Untersuchungen am Dienstag Aufschluss geben. "Der Knöchel ist mehr als dick. Alles weitere wird der morgige Tag zeigen", sagte MSV-Trainer Hagen Schmidt am Montagabend auf der Pressekonferenz nach Abpfiff auf Nachfrage der WAZ.

Es wäre ein bitterer Ausfall für den MSV. Der 31 Jahre alte Winterzugang (kam vom FC St. Pauli) ist unter Schmidt gesetzt. Knoll stand bislang in allen elf Partien nach seinem Wechsel in der Duisburger Startelf. Zunächst in der Abwehrzentrale, jüngst dann im defensiven Mittelfeld. Dort startete er in Meppen neben Marvin Bakalorz.

Zumal die Duisburger derzeit schon auf mehrere Stammkräfte verzichten müssen. Neben Aziz Bouhaddouz (Muskelfaserriss), Oliver Steurer (Schambeinentzündung) und Rolf Feltscher (Wadenprobleme) fehlte in Meppen auch John Yeboah aufgrund einer Erkältung.

Da käme MSV-Trainer Schmidt ein weiterer personeller Rückschlag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Sonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) - oder schlimmstenfalls sogar darüber hinaus - sicher alles andere als gelegen.