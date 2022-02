1. FC Magdeburg: Zehn Klubs sind heiß auf diesen Spieler

Der 1. FC Magdeburg spielt eine überragende Drittliga-Saison. Dem FCM ist der Aufstieg eigentlich nur noch rechnerisch zu nehmen. Die Leistungen haben auch andere Klubs mitbekommen.

Zehn Spieltage vor Schluss hat der 1. FC Magdeburg einen 16-Punkte-Vorsprung auf den Tabellen-Dritten in der 3. Liga. Zur Erinnerung: Der Meister und der Vize steigen in die 2. Bundesliga auf. Der Drittplatzierte muss in die Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga.

Kurzum: Der FCM ist so gut wie durch. Doch ob der Kultklub aus Sachsen-Anhalt auch mit seinen besten Spielern eine Etage höher spielen wird, ist fraglich. Denn die tollen Leistungen der FCM-Spieler sind natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben.

Hamburger Klubs haben Conteh auf der Liste

So sind laut der Bild-Zeitung gleich zehn Vereine hinter Sirlord Conteh her. Die Stärken des 25-jährigen Flügelflitzers: Ein schneller Antritt und eine enorme Geschwindigkeit. Stärken, die im heutigen Fußball goldwert sind. Da kommt es nicht überraschend, dass Klubs wie Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth oder die Zweitligisten SC Paderborn, Hamburger SV und FC St. Pauli Interesse an Conteh bekunden sollen.

Sechs Tore und vier Vorlagen: So lautet Contehs Bilanz in dieser Saison. Insgesamt stehen 59 Pflichtspiele und 19 Scorerpunkte für den 1. FC Magdeburg in seiner Vita, nachdem er 2019 aus der U23 des FC St. Pauli gekommen war. Contehs Vertrag läuft offiziell am Saisonende aus - bleibt abzuwarten, ob er mit Magdeburg und Trainer Christian Titz in die 2. Liga gehen wird oder es doch noch einmal woanders versucht.