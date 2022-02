Die Vereine wollten es so, der Verband folgt dem Wunsch. Montagsspiele in der 3. Liga sind bald Geschichte.

Auf einer Tagung hat sich die knappe Mehrheit der Fußball-Drittligisten gegen Spiele am Montagabend ausgesprochen. Bald werden die TV-Rechte neu vergeben.

Und dann ist klar: Die Montagsspiele in der 3. Liga sind Geschichte, denn der DFB kündigte nun an, dem Wunsch der Vereine folgen zu wollen. Auf der Homepage des DFB heißt es: "Der Ausschuss 3. Liga hat die DFB GmbH Co & Co. KG beauftragt, den neuen Medienrechte-Vertrag der 3. Liga ohne Montagsspiele auszuschreiben. Mit seiner Empfehlung folgt der Ausschuss dem Votum der Managertagung von vergangener Woche. Im Rahmen der Managertagung hatten elf der 20 Drittligisten gegen die Fortsetzung der Montagsspiele über die Saison 2022/2023 hinaus gestimmt. Sieben Klubs konnten sich eine Beibehaltung des Termins am Montagabend unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen. Zwei Klubs hatten sich bei der Abstimmung enthalten."

Bedeutet: In der kommenden Spielzeit wird noch am Montag gespielt, dann läuft der Vertrag aus. Ab der Spielzeit 2023/24 - der dann gültige Vertrag wird für einen Zeitraum von vier Jahren beschlossen - sollen keine Spiele mehr am Montag ausgetragen werden.

"Wir haben einen umfassenden Diskussionsprozess mit allen Beteiligten hinter uns. Am Ende steht die klare Erkenntnis: Der Montag hat als Spieltermin in der 3. Liga ab der Saison 2023/2024 keinen Platz mehr", sagt Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga: "Diesem Meinungsbild haben wir als Ausschuss mit unserer Empfehlung an die DFB GmbH & Co. KG entsprochen. Nun ist es die Aufgabe, die Spieltagsgestaltung an den Wochenenden zu optimieren, um die 3. Liga bestmöglich darzustellen und alle Interessenlagen angemessen zu berücksichtigen."