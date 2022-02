MSV-Trainer: "Nach den 90 Minuten dürfen die Fans ihren Unmut kundtun"

Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) trifft der MSV Duisburg auf Borussia Dortmund II. MSV-Trainer Hagen Schmidt appelliert vor dem Spiel an die Fans.

Es bleibt festzuhalten: Ähnlich wie die Saison 2020/21 läuft auch die Spielzeit 2021/2022 schlecht für den MSV Duisburg. Auch diesmal ist Abstiegskampf in der 3. Liga angesagt.

Trainer Hagen Schmidt konnte das Ruder nach dem Aus von Pavel Dotchev noch nicht herumreißen. Der MSV konnte in dieser Saison keine zwei Siege in Folge feiern. Eine verheerende Bilanz. Noch schlimmer: 15 Gegentore kassierten die Zebras in den letzten drei Heimspielen. Nun kommt Borussia Dortmund II, die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga und ein Team, dass in den letzten fünf Begegnungen elf Tore erzielte - also mehr als zwei Treffer pro Partie.

MSV-Coach Schmidt stellte sich am Freitag in der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Hagen Schmidt über...

... das 3:6 gegen Osnabrück: "Wenn ich einfach drüber weggehen könnte, wäre ich sicherlich nicht der richtige Trainer. Die Zahl aus den letzten drei Heimspielen steht, in der Summe 15 Gegentore, das ist heftig. Das muss man eingestehen. Hinzukommt einfach diese Einfachheit der Gegentore. Mir fällt jetzt kein Tor ein, das wir nicht hätten verhindern können. Aber uns gelingt es aktuell nicht, so zuzupacken, dass wir kein Gegentor bekommen. Das müssen wir schleunigst ändern."

... die vielen Gegentore (48 in 24 Spielen, kein anderes Team hat mehr kassiert, Anm. d. Red.): "Wir müssen die Angst abstellen, Fehler zu machen. Es hat alles mit der Situation zu tun. Wir arbeiten sehr viel im mentalen Bereich, um den Spielern den Druck zu nehmen. Sie müssen auch Mut zu Fehlern haben. Das klingt aberwitzig, weil die Summe der Fehler zu viele sind, aber wenn du ständig daran denkst und die Angst hast Fehler zu begehen, dann wirst du langsamer, langsamer in deinem Kopf, langsamer im Spiel. Das ist alles kontraproduktiv. Fußball hat immer etwas mit Selbstvertrauen zu tun, dir fallen Sachen einfacher, wenn du dieses besitzt. Aktuell haben wir das nicht."

... die jüngsten 1:0-Auswärtssiege in Havelse und Wiesbaden: "Wir spielen auswärts aktuell besser. Das kommt vielleicht auch daher, dass daheim aktuell eine angespannte Stimmung herrscht. Außerhalb fühlt sich manch ein Spieler abgeschotteter, ist weg von allen Problemen. Im Fußball spielen das Gehirn, der Kopf eine unheimlich große Rolle."

... die angekündigten 6000 Fans gegen den BVB II: " Wir müssen versuchen, die Fans hinter uns zu kriegen, so dass sie uns 90 Minuten unterstützen. Auch in Phasen, die nicht gut laufen. Wenn es nach 90 Minuten eine Scheiß-Leistung war, dann können die Fans ihren Unmut kundtun, kein Problem. Aber im Spiel müssen wir eine Einheit mit den Zuschauern bilden, nur dann können wir auch die Wende hinbekommen."

... das Personal: Bis auf unsere drei Langzeitverletzten und Marvin Bakalorz, der gelbgesperrt ist, sind alle Mann an Bord. Leo Weinkauf wird wieder im Tor stehen."

... Gegner Borussia Dortmund II: "Das ist eine junge, gute Mannschaft, die keinen Druck hat. Sie haben eine ordentlich Offensivpower. Unabhängig, wer spielen wird, wer von oben kommt: es ist nicht einfach, die BVB-Offensive aufzuhalten. Wir müssen das aber tun und auch in der Offensive unsere Akzente setzen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch eine gute Möglichkeit das Spiel für uns zu entschieden. Das ist unser Ziel für Sonntag."

