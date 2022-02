MSV Duisburg: Julian Hettwer – einer der wenigen Lichtblicke

Mit zwei Vorlagen beim 3:6-Debakel gegen den VfL Osnabrück ließ Julian Hettwer den MSV Duisburg zwischenzeitlich noch mal hoffen. Das Eigengewächs ist bereit für die Startelf.

An der Offensive liegt es definitiv nicht, dass der MSV Duisburg nach 24 Spieltagen tief im Abstiegskampf der 3. Liga steckt. Die Zebras (31 Tore) trafen beispielsweise nur viermal weniger ins gegnerische Netz als der Tabellenzweite aus Kaiserslautern (35). In den Heimspielen gegen Saarbrücken und Osnabrück erzielten die Duisburger vor heimischer Kulisse jeweils drei Treffer. Dass es in beiden Partien keine Punkte gab, lag zum einen daran, dass die Mannschaft von Hagen Schmidt viel zu spät aufwachte und sich die mit 48 Gegentoren nun schlechteste Abwehr zum anderen wie so oft selbst im Weg stand.





Julian Hettwer war nach seinen jüngsten Einwechslungen wahrlich nicht zu beneiden. Doch als Joker überzeugte der 18-jährige gelernte Mittelstürmer zuletzt trotz scheinbar aussichtsloser Situation gleich zweimal. Gegen Saarbrücken brachte Hettwer nach Betreten des Platzes zehn Minuten vor Schluss mächtig Schwung ins Duisburger Spiel und hatte sogar das 4:4 auf dem Fuß, am Mittwochabend wirbelte das MSV-Eigengewächs für die letzte halbe Stunde über die rechte Seite und glänzte mit zwei Assists.

Hettwer empfiehlt sich mit zwei Assists

Vor dem 2:4 tanzte er zwei VfL-Gegenspieler aus und bediente Kapitän Moritz Stoppelkamp mit einer präzisen Flanke, der danach per Seitfallzieher traf. Vor dem 3:4 hatte Hettwer das perfekte Auge für Aziz Bouhaddouz. Nach diesem erneuten Empfehlungsschreiben hat sein Trainer am Sonntag gegen Dortmund II eigentlich keine andere Wahl mehr, als den jungen Offensivspieler auch mal von Beginn an aufzustellen. „Er hat ordentlich Betrieb gemacht und war an beiden Toren beteiligt. Nach so einer Leistung brauchen wir darüber nicht reden“, stimmte Schmidt zu.

Dass ausgerechnet einer der jüngsten MSV-Akteure der aktuell größte Lichtblicke ist, sagt einiges über die bedrohliche Lage an der Wedau aus. In zwölf Drittligapartien unter Schmidt kam Hettwer neunmal zum Einsatz. In die Startelf schaffte er es seitdem nur bei 1:2-Niederlage in Halle Ende Oktober. Erst in dieser Woche wurde Hettwers Vertrag beim MSV verlängert. Reif für 90 Minuten ist er nach seinen letzten Auftritten allemal.