Torwartwechsel beim FC Viktoria Köln! Sebastian Mielitz hat den Drittligisten Richtung Dänemark verlassen. Derweil verpflichtete die Viktoria einen gebürtigen Oberhausener.

Sebastian Mielitz (32) verlässt Viktoria Köln. Der Torwart wechselt kurz vor Ende des Transferfensters zum dänischen Zweitligisten FC Helsingör, der als Spitzenreiter um den Aufstieg in die Superliga kämpft. Mielitz spielte in Dänemark bereits für SönderjyskE, kam im Juli 2020 zur Viktoria, für die er 37 Spiele absolvierte, ehe er in der Sommervorbereitung 2021 durch einen Syndesmoseriss gestoppt wurde und den Platz im Viktoria-Kasten an Moritz Nicholas verlor.

Sebastian Mielitz: "Die Viktoria war eine tolle Erfahrung in meiner Karriere. Ich danke der Viktoria, dass sie mir den Wechsel ermöglich hat."

Viktoria Köln verpflichtete auch U20-Nationalspieler Jamil Siebert (19). Der 1,93 Meter große Innenverteidiger kommt auf Leihbasis von Zweitligist Fortuna Düsseldorf und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Im Gegenzug verpflichtet Viktoria Kevin Rauhut (32). Rauhut, der in Oberhausen geboren wurde und zwischen 1995 und 2007 zwölf Jahre im RWO-Nachwuchs verbrachte, spielte zuletzt 2018/2019 für Energie Cottbus in der 3. Liga, anschließend für Fortuna Köln und zuletzt beim SGV Freiberg (Oberliga Baden-Württemberg) - dem neuen Klub von Ex-RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez.

Marcus Steegmann: "Mit Kevin Rauhut bekommen wir einen erfahrenen Torhüter. Der Kontakt kam über unseren Torwarttrainer Georg Koch zustande, der Kevin aus gemeinsamen Zeiten bei Fortuna Köln kennt. Kevin wird unser Torwart-Team mit seiner Erfahrung und seinem vorbildlichen Charakter komplettieren."