MSV Duisburg: Blick hinter Kulissen - Langzeit-Doku startet

Fans des MSV Duisburg können ihrem Team am Bildschirm bald ganz nah sein. Es wird eine Doku-Serie über den Drittligisten veröffentlicht.

Viele Fußballvereine haben es bereits gemacht, bald zieht der MSV Duisburg mit einer Doku-Serie nach. Über zwölf Monaten wird der Drittligist von Kameras begleitet.

Ab dem 17. Februar werden die ersten vier Folgen der Dokumentation mit dem Namen "MSV - Mein Herz schlägt numa hier" beim Streamingportal RTL+ zu sehen sein. Weitere Episoden sollen im Laufe des Jahres folgen.

Laut Mitteilung des Senders werden auch Kabinenansprachen, Teamsitzungen und Verhandlungsgespräche zu sehen sein. Fans können also anscheinend einen Blick hinter die Kulissen des abstiegsbedrohten Vereins werfen. Auch Anhänger des MSV sollen in dem Format zu Wort kommen. Die ersten Folgen zeigen sowohl die Vorbereitung als auch den Beginn der aktuellen Saison.





Ideengeber und Berater des Projekts war Moderator Joachim Llambi. "Die Dokumentation stellt die Verbindung zwischen der Stadt, den Fans und dem Verein wunderbar heraus", wird er in der RTL-Mitteilung zitiert. "Fußballfans erhalten einen großartigen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe beim MSV. Außerdem legt sie den Blick auf die echten Duisburger Originale, welche die Region so einmalig machen."