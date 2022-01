Ex-MSV-Spieler überzeugt und liegt auf Aufstiegskurs

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg spielt bislang eine sehr starke Saison. Mit Connor Krempicki gehört ein ehemaliger Duisburger zu den Erfolgsgaranten.

Connor Krempicki liegt auf Aufstiegskurs! Mit dem 1. FC Magdeburg rangiert der zentrale Mittelfeldspieler in der 3. Liga souverän auf dem ersten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte.

Der 27-jährige Krempicki, der vor der Saison vom MSV Duisburg in den Osten wechselte, hat einen erheblichen Anteil an den starken Leistungen des Spitzenreiters. In 16 Liga-Partien erzielte der gebürtige Gelsenkirchener vier Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Mit Ex-RWE-Profi Amara Condé, der ein Schlüsselspieler im Team ist und in jeder Partie in der Startelf stand, und Andreas Müller, bildet er wohl das beste zentrale Mittelfeld der Liga.

Noch mehr: Für Magdeburg ist Krempicki ein wahrer Sieggarant. Bislang kassierte die Elf von Trainer Christian Titz in der Liga vier Niederlagen. In drei der vier Partien wirkte der Neuzugang nicht mit. Bei der 1:2-Pleite am fünften Spieltag in Saarbrücken war der spielstarke Mittelfeldakteur ohne Einsatz im Kader und sowohl gegen die Würzburger Kickers (1:2) als auch beim 2:3 in Halle fehlte der 27-Jährige mit einem Zehenbruch. Einzig das überraschende 0:1 bei Viktoria Köln erlebte der 1,78-Meter-Mann auf dem Platz mit.

Es ist kein Geheimnis, dass wir mit Connor einen Spieler geholt haben, der eine große Ballsicherheit hat und ein Spieler ist, der nicht immer unbedingt den letzten Pass spielt, sondern auch die Aktionen davor einleitet. Christian Titz über Connor Krempicki

Sein Coach lobte den Leistungsträger in den höchsten Tönen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir mit Connor einen Spieler geholt haben, der eine große Ballsicherheit hat und ein Spieler ist, der nicht immer unbedingt den letzten Pass spielt, sondern auch die Aktionen davor einleitet", erklärte Titz einst auf Bild-Nachfrage. Eine Sache scheint klar: Mit Krempicki spielt der FCM wohl besser und defensiv stabiler.

Von 2019 bis 2021 lief der ehemalige Schalker Jugendspieler für den MSV Duisburg auf und bestritt 51 Pflichtspiele (zwei Tore, vier Vorlagen). Auch bei den Zebras war Krempicki Stammspieler. Während sein Ex-Verein um den Klassenerhalt kämpft, könnte der Mittelfeldspieler am Saisonende mit Magdeburg den Aufstieg in die 2. Liga feiern. Am kommenden Mittwoch gastiert er dann mit Magdeburg in Duisburg und trifft auf seinen alten Klub.