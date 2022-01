Gleich zehn Spielerverträge laufen beim MSV Duisburg zum Saisonende aus. Darunter sind auch einige Leistungsträger. Unsere Übersicht.

Zum Jahresbeginn gab der Drittligist MSV Duisburg bereits bekannt, dass der Vertrag mit Abwehrspieler Dominik Schmidt mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird. Das war bei Weitem noch nicht die letzte (nötige) Personalentscheidung. Schließlich ist die Zukunft von ganzen neun Spielern über den Sommer hinaus unklar.

Einzig bei Leo Weinkauf können sich Fans und Verantwortliche darauf einstellen, dass er, als Leihspieler gekommen, zu seinem Stammverein Hannover 96 zurückkehren wird. Die Zebras besitzen keine Kaufoption. In der laufenden Saison stand er in allen 19 Ligaspielen im Duisburger Tor.

Kapitän Moritz Stoppelkamp steht dagegen fest beim MSV unter Vertrag - allerdings eben nur noch bis zum Sommer. Der 35-Jährige ist seit dem Sommer 2017 im Verein und steht in der laufenden Drittligasaison bei 15 Einsätzen, zwei Toren und fünf Vorlagen.

Fünf Verteidiger im letzten Vertragsjahr

Außerdem laufen die Arbeitspapiere von gleich vier Innenverteidigern aus. Stefan Velkov, Tobias Fleckstein, Oliver Steurer und Dominic Volkmer befinden sich derzeit allesamt in ihrem letzten Vertragsjahr. Bei Velkov besteht die vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr. Im letzten Drittligaspiel des MSV vor der Winterpause stand einzige Steurer in der Startelf. Er verteidigte neben Marvin Bakalorz und Rolf Feltscher in einer Dreierkette. Die Partie wurde wegen mutmaßlicher rassistischer Äußerungen abgebrochen und neu angesetzt.

Auch Linksverteidiger Niko Bretschneider, der in dieser Saison schon auf 15 Drittligaspiele kommt, hat nur noch bis zum Sommer Vertrag. Gleiches gilt für die Offensivleute Darius Ghindovean und Orhan Ademi, sowie den 19 Jahre alten Nachwuchskeeper Roman Schabbing.