MSV Duisburg: Vertrag mit Abwehrspieler aufgelöst

Der MSV Duisburg und Dominik Schmidt gehen getrennte Wege. Der Klub hat den Vertrag mit dem Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Dominik Schmidt verlässt den MSV Duisburg. Das gaben die Zebras am Montagmittag bekannt. Der Klub hat den Vertrag mit dem Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Über die Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der Verein mit. „Wir wünschen Dominik für die Zukunft viel Glück, Erfolg und Gesundheit!“, schreibt der Verein bei Twitter.

Der 34-Jährige war im Sommer 2020 zum MSV Duisburg gewechselt. Mit 26 Einsätzen gehörte er zum Stammpersonal, sollte im Sommer allerdings verkauft werden. In der laufenden Saison kam er letztendlich nur noch zu einem Einsatz in der 3. Liga. Beim 0:1 gegen den SV Meppen wurde er in der 86. Minute eingewechselt und von den Fans ausgepfiffen, weshalb er den Platz nach dem Spiel unter Tränen verlassen hatten. Zudem kommt ein Einsatz im Niederrheinpokal. Wohin es Schmidt nun zieht, ist derzeit noch nicht bekannt.





Bei der Pressekonferenz am Montag bestätigte Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic bereits, dass Spieler den Verein verlassen werden. Schmidt ist der erste, weitere dürften folgen: "Es wird Abgänge geben, da sind wir in Gesprächen. Der eine oder andere wird sicher gehen. Denn es gibt Jungs, wo wir der Meinung sind, dass sie in der Zukunft hier keine Rolle mehr spielen werden.“

Zudem seien auch Zugänge geplant, bestätigte Grlic, vor allem in der Defensive, wo nach dem Schmidt-Abgang nun mal mindestens ein Kaderplatz frei wurde: "Wir halten überall die Augen offen. Wenn uns ein Spieler auf einer gewissen Position verstärkt, sind wir dafür offen."