3. Liga: BVB II holt Regionalliga-Top-Torjäger

Borussia Dortmunds U23 ist auf dem Transfermarkt tätig geworden: Von der U23 von Werder Bremen kommt Top-Torjäger Justin Njinmah.

Die U23 von Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen in der Regionalliga Nord offenbar fündig geworden. Von der zweiten Mannschaft Werder Bremens wechselt Justin Njinmah zu den Schwarzgelben. Das berichtet „Deichstube“. Demnach stünde ein Wechsel kurz bevor.

Allerdings nur vorübergehend. Wie das Magazin weiter schreibt, ginge es um eine Ausleihe. Der Stürmer habe, um den Transfer zu ermöglichen, einen neuen Vertrag bei Werder unterschrieben und wird nun an den BVB verliehen. Die Dortmunder sicherten sich allerdings auch eine Kaufoption. Mit Waldhof Mannheim und Viktoria Berlin sollen zwei weitere Drittliga-Klubs an einer Verpflichtung des Deutsch-Nigerianers interessiert gewesen sein.

Njinmah war erst im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel an die Weser gewechselt, dort aber voll eingeschlagen. In 18 Einsätzen kam der 21-jährige, gebürtige Hamburger auf 14 Tore und konnte sechs weitere Treffer auflegen. Damit führt er die Torjägerliste in der Regionalliga Nord an, torgleich mit seinem niederländischen Teamkameraden Tim van de Schepop. Allerdings blieb die Belohnung einer Beförderung in die Zweitliga-Mannschaft der Werderaner bisher aus.

Schon bei den Kielern, für die er auch schon im Jugendbereich gekickt hatte, hatte Njinmah seinen Torriecher unter Beweis gestellt. In seinen ersten elf Einsätzen gelangen ihm bereits vier Treffer und zwei Torvorlagen. Dortmunds erfolgreichster Angreifer der bisherigen Drittligasaison ist Berkan Taz mit acht Treffern.