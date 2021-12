1860 München: So verabschiedet sich der Investor von Sascha Mölders

In der 3. Liga gehen 1860 München und Sascha Mölders getrennte Wege. Das tut auch dem Investor der "Löwen" leid.

Über einige Wochen zog sich der Zwist zwischen 1860 München und dem nun ehemaligen Kapitän Sascha Mölders. Am Ende wurde der Vertrag mit dem Routinier aufgelöst.

Spieler und Verein zeigten sich am Ende zumindest in der offiziellen Mitteilung versöhnlich, unter anderem wurde der gebürtige Essener Mölders zitiert: "Ich habe seit 2016 bei den Löwen viel erlebt. Den Abstieg bis in die Regionalliga und genauso den sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte und blicke gerne auf viele schöne Erlebnisse zurück. Ich werde der Mannschaft immer die Daumen drücken und hoffe, dass der Verein seine Ziele erreichen kann. Danke an alle Fans, die immer zu mir gehalten haben.“

Nun meldete sich auch der Investor des Klubs, Hasan Ismaik via Facebook zu Wort. Er bedauert, dass es zwischen dem Verein und dem Stürmer zu einem unpopulären Ende kam. "Lieber Sascha Mölders, dass es zu diesem Ende gekommen ist, stimmt mich traurig, denn Sie sind in einer ganz schwierigen Zeit zum TSV 1860 gestanden. Das rechne ich Ihnen hoch an. Sie haben dem Fußball bei 1860 ein Gesicht verliehen, Ihre Tore haben uns in die Dritte Liga gebracht. Sie und Ihre Treffer werden bei 1860 unvergessen bleiben. Leider ist der Fußball schnelllebig und er bringt immer wieder personelle Veränderungen mit sich, nicht immer ganz ohne schmerzhafte Entscheidungen. Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Familie, alles erdenklich Gute für Ihre sportliche und private Zukunft. Bleiben Sie 1860 gut gewogen."

Wohin es den Angreifer zieht, steht noch nicht fest.