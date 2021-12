3. Liga: Jetzt doch - Mölders löst seinen Vertrag bei 1860 auf

Jetzt also doch: 1860 München und Stürmer Sascha Mölders gehen in der 3. Liga getrennte Wege.

Nun ist das Thema Sascha Mölders bei 1860 München beendet. Vor einigen Wochen hieß es, er sei beim Drittligisten suspendiert. Dann ruderten die Verantwortlichen zurück, doch es schien immer klar: Das Tischtuch zwischen dem gebürtigen Essener und dem Traditionsverein ist zerschnitten.

Zu viele Vorwürfe drangen an die Öffentlichkeit, diese Ehe war nicht mehr zu retten. Am Sonntag wurde nun Vollzug gemeldet. Die "Löwen" schrieben: "Nach konstruktiven Gesprächen haben sich der TSV 1860 München und Sascha Mölders erfolgreich auf eine sofortige Aufhebung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages geeinigt. Dem TSV 1860 ist es gelungen, alle Missverständnisse auszuräumen und am Ende waren sich beide Parteien einig, dass die beste Lösung eine Vertragsauflösung ist."

Es scheint so, dass beide Parteien an keiner weiteren Schlammschlacht interessiert waren, daher die warmen Worte, die nun ein Kapitel schließen, das lange erfolgreich war.

Auch Mölders wird zitiert, er blicke stolz auf die Jahre beim TSV 1860 München zurück: „Ich habe seit 2016 bei den Löwen viel erlebt. Den Abstieg bis in die Regionalliga und genauso den sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte und blicke gerne auf viele schöne Erlebnisse zurück. Ich werde der Mannschaft immer die Daumen drücken und hoffe, dass der Verein seine Ziele erreichen kann. Danke an alle Fans, die immer zu mir gehalten haben.“

Günther Gorenzel, Trainer der Münchner ergänzt: „Auch wenn ein Kapitel seiner Karriere zu Ende geht, kann Sascha Mölders auf viele Jahre zurückblicken, in denen er Großes geleistet hat. Die gesamte Löwen-Familie dankt Sascha Mölders dafür und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute und das Beste für die Zukunft.“