MSV: Schmidt über Bouhaddouz-Kritik und das Freiburg-Spiel

Am Sonntag will der MSV Duisburg mit einem Sieg beim SC Freiburg II im Bestfall die Abstiegsränge in der 3. Liga verlassen. Trainer Hagen Schmidt ist zuversichtlich.

Sieben Spiele hat Hagen Schmidt bislang als verantwortlicher MSV-Trainer absolviert. Zwei Pflichtsiege im Niederrheinpokal, ein Dreier sowie ein Remis im Ligabetrieb stehen auf der Habenseite. Zudem verloren die Duisburger dreimal unter Schmidt in Liga drei. Zufrieden kann der 51-jährige Fußballlehrer nicht sein. Das betonte Schmidt auch auf der Pressenkonferenz vor dem Auftritt (Sonntag, 13 Uhr) beim Aufsteiger SC Freiburg II. "Ich habe mir die Aufgabe beim MSV nicht einfacher vorgestellt. Aber ich kann natürlich nicht zufrieden sein. Dafür haben wir zu wenige Punkte auf dem Konto", sagt Schmidt. Er ergänzt aber auch: "Wir sind nach wie vor auf einem guten Weg. Die Jungs haben vor allem in Sachen Intensität eine andere Bereitschaft. Wir brauchen jetzt einfach diesen Brustlöser. Ich hoffe, dass uns dieser schon in Freiburg gelingt." Unter Schmidt spielt der MSV keinen schlechten Fußball. Jedoch fehlt die Konstanz in den Leistungen über die volle Spielzeit. Das hat auch der Trainer ausgemacht. "Wir müssen über die gesamte Dauer des Spiels konzentrierter und fokussierter sein", verlangt er. Ich bin da anderer Meinung als Aziz. Aber er hat ja niemanden an die Wand gestellt, deshalb ist es für mich auch nicht dramatisch. Es zeigt auch, dass die Mannschaft lebt. Wir müssen da als Gesamtverbund rauskommen. Hagen Schmidt Zuletzt, nach dem 2:3 gegen Mannheim, hatte Stürmer Aziz Bouhaddouz Kritik an der Qualität und Mentalität des Kaders geübt. "Es ist Woche für Woche die gleiche Scheiße. Das geht mir langsam auf den Keks. Es ist sehr bitter. So kann man einfach nicht antreten. Mittlerweile kann man uns alles vorwerfen, von Mentalität bis Qualität. So schlimm war es für mich in einem Spiel noch nie. Das hat mich extrem aufgeregt", ließ Bouhaddouz seinem Frust freien Lauf. Über die Worte des Marokkaners hat Coach Schmidt mit seinem Schützling gesprochen. "Ich bin da anderer Meinung als Aziz. Aber er hat ja niemanden an die Wand gestellt, deshalb ist es für mich auch nicht dramatisch. Es zeigt auch, dass die Mannschaft lebt. Wir müssen da als Gesamtverbund rauskommen", betont der ehemalige Mönchengladbacher. Neben den Langzeitverletzten Roman Schabbing, Dominic Volkmer, Chinedu Ekene sowie Rudolf Ndualu muss der MSV aller Voraussicht nach auch auf Youngster Julian Hettwer (Erkältung) im Breisgau verzichten. "Das wird eng", verrät Schmidt. Derweil trainiert Mittelfeldspieler Kolja Pusch wieder voll mit uns wird in Freiburg zu Verfügung stehen.

Zur Startseite