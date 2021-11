3. Liga: Nächster BVB-Gegner kommt mit 1600 Fans - aktuell 15 Ausfälle

Die Reserve von Borussia Dortmund will am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC mit einem Sieh in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach dem Halle-Spiel kommt dann der FCK.

Für Borussia Dortmund II läuft es seit einigen Wochen nicht mehr rund in der 3. Liga. Vier Niederlagen in Folge kassierte die U23 des Bundesligisten. Am Samstag geht es nach Halle. Hier soll die Negativserie beendet werden, bevor der wiedererstarkte 1. FC Kaiserslautern am 27. November 2021 im Stadion Rote Erde gastiert.

Die Pfälzer kommen dann mit 1600 Fans nach Dortmund. Innerhalb weniger Stunden waren alle Auswärtstickets für das Duell im Ruhrgebiet vergriffen. Vorher steht für Lautern das Heimspiel, am Samstag (20. November, 14 Uhr), gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Hierbei muss Trainer Marco Antwerpen bis zu 15 Ausfälle kompensieren. Neben den Langzeitverletzten Lucas Röser (Kreuzbandriss), Anas Bakhat (Knie-Verletzung) und Anil Gözütok (Bänderverletzung) stehen auch Simon Stehle (Rot-Sperre), Neal Gibs und Marius Kleinsorge (beide zuletzt mit grippalem Infekt) definitiv nicht zur Verfügung. Zudem hat der FCK einige Corona-Fälle zu beklagen. Offiziell werden keine Namen kommentiert. Auf der Spieltagskonferenz am Freitag wurden nur die Namen von Matheo Raab, Jean Zimmer, Rene Klingenburg, Lorenz Otto, Kevin Kraus, Philipp Hercher, Mohammed Kiprit, Hendrick Zuck und Felix Götze genannt, die zuletzt passen mussten. Antwerpen zeigte sich auf der PK trotzdem zuversichtlich: "Wir werden morgen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in der Lage ist, Wehen Wiesbaden zu schlagen. Wir werden die Jungs gut einstellen und der Heimsieg ist unser Ziel", betonte er. In einer Woche, wenn es dann zur U23 des BVB geht, sollte sich die personelle Lage etwas entspannt haben.

Zur Startseite