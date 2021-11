U23 des BVB im Sinkflug: So erklärt Maaßen die Niederlagen-Serie

Die U23 von Borussia Dortmund hat im Heimspiel gegen den SV Meppen (0:1) die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen hinnehmen müssen. Der Trainer erklärt die Situation.

Auch für Enrico Maaßen ist das eine ganz neue Situation. Seitdem der gebürtige Wismarer im Sommer 2020 vom SV Rödinghausen zur zweiten Mannschaft von [b]Borussia Dortmund gewechselt ist, ging es immer nur in eine Richtung: Nach oben!

Zunächst gelang ihm in der vergangenen Saison mit dem Team auf Anhieb die Rückkehr der U23 des BVB in die 3. Liga - inklusive 93 sagenhafter Punkte. Eine Etage höher schien die Erfolgsstory ungebremst weiter zu gehen. Doch nun gab es fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen, vier davon sogar hintereinander.

Borussia Dortmund II: Drljacja - Maloney (74. Thaqi), Dams, Viet, Bah-Traore - Raschl, Pfanne, Taz (67. Pherai), Pohlmann - Tachie (74. Bornemann), Makreckis. Drljacja - Maloney (74. Thaqi), Dams, Viet, Bah-Traore - Raschl, Pfanne, Taz (67. Pherai), Pohlmann - Tachie (74. Bornemann), Makreckis. SV Meppen: Domaschke - Bünning, Dombrowka (75. Al-Hazaimeh), Käuper, Ballmert - Puttkammer, Tankulic (89. Hemlein), Krüger (75. Fedl), Faßbender - Guder (89. Sukuta-Pasu), Blacha (59. Egerer). Schiedsrichter: Patrick Glaser. Tor: 0:1 Krüger (15.) Zuschauer: 2960. Gelbe Karten: Pfanne, Maloney, Raschl - Dombrowka, Tankulic, Fedl.

Nach dem 0:1 gegen den SV Meppen erklärte der Fußballlehrer, warum sein Team derzeit punktemäßig leer ausgeht und nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt steht. „Wir sind sehr gut gestartet, aber uns gelingt es in den letzten Spielen noch nicht einmal 1:0 in Führung zu gehen. Das wäre für unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sehr wichtig“, sagte Maaßen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

In der Tat hatte sein Team durch Richmond Tachie gleich eine Großchance ausgelassen. Doch danach übernahm der Gast das Kommando. „Meppen hatte in der ersten Halbzeit ein Übergewicht. Das müssen wir schon anerkennen“, meinte auch Maaßen. Und spielte auch auf die Platzverhältnisse im Stadion Rote Erde an. „Es ist uns schwer gefallen, auf diesem Platz Fußball zu spielen. Das wissen wir, dass es hier zu dieser Jahreszeit immer schwieriger wird. Und dann haben so physisch starke Mannschaften wie Meppen Vorteile.“

In der zweiten Halbzeit habe sein Team eine gute Antwort gezeigt: „Wir hätten das 1:1 machen müssen“, monierte der 37-Jährige. Der gerade eingewechselte Ted-Jonathan Tattermusch hatte in der 47. Minute den Treffer auf dem Schlappen, scheiterte aber am Meppener Torwart. „Und ich glaube, dass geht uns ein Stück ab, dass wir unsere großen Möglichkeiten in dieser Phase der Saison nicht nutzen.“

Okay, wir sind gerade zu Saisonbeginn geflogen. Wir sind im letzten Jahr immer geflogen. Und auch wenn wir einen personellen Aderlass hatten, haben wir das von den Ergebnissen her toll gemacht. Und jetzt haben wir mal eine Phase, wo das Quäntchen Glück nicht auf deiner Seite ist Enrico Maaßen

Alle Ergebnisse seien wahnsinnig eng. Die Resultate teilweise verrückt. „Wir müssen unsere Chancen nutzen, dann haben wir auch wieder einen anderen Spielverlauf. Aber im Moment ist das unser Thema, dass wir die Dinger vorne dann nicht nutzen“, ärgerte sich Maaßen. „Deshalb habe ich auch zu den Jungs gesagt: Okay, wir sind gerade zu Saisonbeginn geflogen. Wir sind im letzten Jahr immer geflogen. Und auch wenn wir einen personellen Aderlass hatten, haben wir das von den Ergebnissen her toll gemacht. Und jetzt haben wir mal eine Phase, wo das Quäntchen Glück nicht auf deiner Seite ist. Wo hinten vielleicht auch der erste Fehler im Spiel bestraft wird und du vorne nicht deine Tore machst.“

Maaßen wies zurecht auch darauf hin, dass der eine oder andere wichtige Spieler gefehlt habe. Steffen Tigges, Ansgar Knauff und Antonios Papadopoulos standen beispielsweise am Abend im Profikader des BVB gegen RB Leipzig. Stammtorhüter Luca Unbehaun, Kolbeinn Finnsson und Florian Krebs fehlten verletzt bzw. krank. „Natürlich muss man auch fairerweise sagen, dass der eine oder andere wichtige Spieler für uns auch fehlt. Dennoch finde ich, dass die Antwort in der zweiten Halbzeit gut war. Die erste Halbzeit ging an Meppen, die zweite Halbzeit ging an uns“, meinte Maaßen.

In der zweiten Halbzeit hätte der BVB in der Tat mehrfach ausgleichen können, Meppen aber auch bei Kontern vor 1.800 frenetisch jubelnden Fans gegen Ende des Spiels das Ergebnis auch noch erhöhen können. „Das 1:0 hat dem Spielverlauf entsprochen“, freute sich Meppens Trainer Rico Schmitt. Während sein Team auf den dritten Tabellenplatz vorrückte, muss sich die U23 des BVB als Tabellenelfter nun zunächst nach unten orientieren.