BVB-II-Krise: Vierte Pleite in Folge vor toller Kulisse

Borussia Dortmund II befindet sich in der 3. Liga in einer Krise. Der BVB-Nachwuchs verlor am Samstag das vierte Spiel in Serie.

Die Saison 2021/2022 hatte für Drittliga-Aufsteiger Borussia Dortmund II toll angefangen. Die BVB-Reserve von Aufstiegstrainer Enrico Maaßen, die mit famosen 93 Punkten in die 3. Liga aufstieg, machte in dieser Spielklasse dort weiter, wo sie in der Regionalliga West aufhörte: mit vielen Toren und Siegen.

Die U23 des BVB benötigte überhaupt keine Eingewöhnungsphase und spielte ihren Stiefel runter - erfolgreich. Bis zum 10. Spieltag waren die Dortmunder stets in der Spitzengruppe zu finden. Das hat sich spätestens nach diesem Samstag geändert.

Borussia Dortmund II: Drljacja - Maloney (74. Thaqi), Dams, Viet, Bah-Traore - Raschl, Pfanne, Taz (67. Pherai), Pohlmann - Tachie (74. Bornemann), Makreckis. Drljacja - Maloney (74. Thaqi), Dams, Viet, Bah-Traore - Raschl, Pfanne, Taz (67. Pherai), Pohlmann - Tachie (74. Bornemann), Makreckis. SV Meppen: Domaschke - Bünning, Dombrowka (75. Al-Hazaimeh), Käuper, Ballmert - Puttkammer, Tankulic (89. Hemlein), Krüger (75. Fedl), Faßbender - Guder (89. Sukuta-Pasu), Blacha (59. Egerer). Schiedsrichter: Patrick Glaser. Tor: 0:1 Krüger (15.) Zuschauer: 2960. Gelbe Karten: Pfanne, Maloney, Raschl - Dombrowka, Tankulic, Fedl.

Am 15. Spieltag unterlagen die Schwarz-Gelben im Heimspiel in der Roten Erde dem SV Meppen mit 0:1. Lukas Krüger (15.) erzielte das Tor des Tages in Dortmund. Nach der vierten Pleite in Folge muss der Blick des Aufsteigers eher nach unten statt oben gehen. Nur noch vier Punkte trennen die Maaßen-Mannschaft von einem Abstiegsplatz in der so engen 3. Liga. Aber es sind auch nur vier Zähler auf Platz drei, den der SV Meppen nach seiner tollen Serie von drei Dreiern in Folge besitzt.

Kein Wunder also, dass in Meppen große Euphorie herrscht. Die Emsländer konnten im Vorverkauf für das BVB-II-Spiel sämtliche Tickets absetzen und hätten problemlos auch noch hunderte Karten mehr verkaufen können. Doch das Kontingent war mit 1640 verkauften Karten ausgeschöpft. Die mitgereisten Meppener Anhänger haben den Trip ins Ruhrgebiet sicherlich nicht bereuet.