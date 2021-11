BVB II: Zuschauerrekord - Meppen vor Heimspiel in Dortmund

Am Samstag (14 Uhr) trifft Borussia Dortmund II auf den SV Meppen. Die Rote Erde darf sich dabei auf eine schöne Kulisse freuen - aus dem Emsland kommen zahlreiche Fans.

1500 Zuschauer, das war bisher das höchste der Gefühle, was die Spieler von Borussia Dortmund II nach dem Aufstieg in die 3. Liga im Stadion Rote Erde erlebt haben. Bei der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg am 11. September wurde der bisherige Spitzenwert erreicht.

Dieser Wert wird am Samstag in jedem Fall getoppt. Denn beim Heimspiel gegen den SV Meppen (14 Uhr) werden alleine 1640 Gästefans erwartet. Die Emsländer konnten im Vorverkauf sämtliche Tickets absetzen und hätten problemlos auch noch hunderte Karten mehr verkaufen können. Doch das Kontingent war ausgeschöpft, nachdem der BVB bereits mehrfach weitere Tickets nach Meppen schickte - die dann binnen kurzer Zeit vergriffen waren.





Dementsprechend dürften die Gäste in akustischer Hinsicht ein Heimspiel in Dortmund haben - sofern sich nicht etwa die aktive BVB-Szene entschließt, der Partie einen Besuch abzustatten. Denn die erste Mannschaft gastiert am Samstag bei RB Leipzig, was die Dortmunder Fanszene für gewöhnlich boykottiert.

Maaßen steht selten der komplette Kader zur Verfügung

In sportlicher Hinsicht könnte die BVB-Reserve endlich mal wieder einen Sieg gebrauchen. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge für die Mannschaft von Enrico Maaßen. Negativerlebnisse, die das Team aus dem letzten Jahr ja eigentlich gar nicht kennt. Der BVB ist in der Tabelle auf den zehnten Platz gerutscht und rangiert damit gar hinter dem SVM als Tabellenneunter, der im Oktober drei von vier Partien gewinnen konnte.

Allerdings haben die Dortmunder auch seit Wochen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen - ebenso wie die Profis, die dann wiederum mit Spielern aus der Reserve den Bundesliga-Kader auffüllen. So saßen zuletzt Antonios Papadopoulos und Lennard Maloney gegen den 1. FC Köln auf der Bank. Angreifer Steffen Tigges wird nach der Verletzung von Erling Haaland ohnehin bei der Mannschaft von Marco Rose gebraucht.