Große Kulisse beim FCM: Titz und Co. Erster - "mir fehlen die Worte"

Der 1. FC Magdeburg eilt in der 3. Liga von Sieg zu Sieg. 28 Punkte stehen nach 13 Spielen zu Buche. Macht: Platz eins!

20.000 Zuschauer waren in die Magdeburger Arena gegen Viktoria Berlin gekommen, um ihren FCM anzufeuern und siegen zu sehen. Der Plan ging auf. Der 1. FC Magdeburg besiegte den Aufsteiger aus der Hauptstadt mit 1:0. Der ehemalige MSV-Duisburg-Profi Connor Krempicki (4.) avancierte zum Matchwinner im Team von Ex-RWE-Trainer Christian Titz.

"Mir fehlen ein bisschen die Worte", strahlte Krempicki im Telekom-Interview. "Dass das 1:0 ausgeht, kannst du keinem zählen. Ein paar Tore mehr hätten schon fallen dürfen. Die Chancenwertung war nicht wirklich gut. Nächste Woche sind die Dinger wieder drin. Wir machen einfach genauso weiter."

1. FC Magdeburg: Reimann– Obermair, Bittroff, Müller, Bell Bell – A. Müller, Krempicki (90.+3 Rieckmann), Condé – Ceka (87. Sliskovic), Schuler (63. Brünker), Kath (87. Rorig) FC Viktoria 1889 Berlin: Krahl – Gunte, Kapp, Lewald – Hahn, Jopek, Menz, Becker – Küc (79. Kayo) – Falcao (58. Benyamina), Seiffert (71. Verkamp) Schiedsrichter: Arne Aarnink Tor: 1:0 Krempicki (4.) Zuschauer: 20.000

Warum auch nicht? Der FCM muss gar nicht alle Chancen verwerten und dennoch grüßt die Titz-Mannschaft von der Tabellenspitze der 3. Liga.

"Wir sind auf eine spielstarke Mannschaft getroffen und mussten gerade in der zweiten Halbzeit aufpassen, dass wir nicht immer wieder in Umschaltbewegungen geraten. In der ersten Hälfte haben wir das Spiel gut kontrolliert, müssen den Sack auch zumachen. Dann waren wir sehr fahrig, haben Großchancen des Gegners zugelassen. Es war ein Spiel, bei dem man bis zum Ende nicht locker lassen durfte", sagte Cheftrainer Christian Titz nach der Partie.

In der kommenden Woche wird der Spitzenreiter den 14. Spieltag eröffnen, wenn es am Freitagabend im Sportpark Höhenberg ab 19 Uhr gegen den FC Viktoria Köln geht.