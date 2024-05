Fortuna Düsseldorf geht mit viel Rückenwind ins Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum. Das sagt Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz.

Schon seit Wochen ist die Euphorie rund um Fortuna Düsseldorf riesig. Der Einzug in die Aufstiegsrelegation und vor allem der 3:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum im Hinspiel hat sie noch einmal auf ein neues Level gehoben. Die Fortuna steht ganz dicht vor dem Sprung in die Bundesliga.

Klar ist aber auch, dass Spieler, Verantwortliche und Trainer Daniel Thioune davon noch nichts hören wollen, bevor das Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) ausgetragen wurde. "Euphorie ist kein Begleiter von uns aktuell", sagte Thioune auf der Pressekonferenz am Sonntag. "Wir im inneren Kreis sind klar. Ich fand es beeindruckend, dass die Mannschaft nach dem Hinspiel wirklich fokussiert war. So habe ich sie auch die letzten beiden Tage wahrgenommen."

Und die sahen so aus: "Wir haben die Jungs am Freitag in Ruhe gelassen und am Samstag wieder Inhalte aufgesetzt. Es gab Situationen im Spiel, die durchaus schlechter hätten für uns ausgehen können. Wir haben aber auch Dinge aufgezeigt, die besonders gut waren."

Noch nie gelang es einer Mannschaft, einen 0:3-Rückstand in der Relegation aufzuholen. Klar, Anlass zum Ausruhen bietet diese Statistik nicht, weiß auch Thioune: "Bochum wird sich zerreißen - wir aber auch. Wir müssen morgen in der Lage sein, auf alles reagieren zu können. Die Bochumer werden nicht verhalten Fußball spielen, sondern alles auf eine Karte setzen und mit maximaler Energie in das Spiel gehen."





Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, so der Coach, dass er eine zu Donnerstag identische Startelf aufbietet. Sie soll von den Fans im mit 51.000 Zuschauern ausverkauften Fortuna-Stadion über die Ziellinie getragen werden. "Unser Stadion kann und wird brennen. Wir werden die maximale Unterstützung bekommen. Wir brauchen sie bei jedem Pass, den wir nach vorne spielen und bei jedem einzelnen Zweikampf, den wir defensiv absolvieren."

Und dann wollen die Düsseldorfer am späten Montagabend die Rückkehr in die Bundesliga nach vier Jahren feiern. Für Thioune wäre das Oberhaus komplettes Neuland, das er bisher weder als Spieler noch als Trainer betreten hat. Schon seit Kindestages träume er davon, am samstags um 15.30 Uhr zu spielen. "Man strebt nach dem Maximalen und jetzt ist die Chance, das zu erreichen. Aber auch hier: Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht eintreten sollte, wird es mein Leben nicht unglücklicher machen."