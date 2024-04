In der 2. Liga spielen Becker und Skrzybski erst für Kiel und stehen später im Schalker Fan-Block. Nach dem S04-Sieg gibt es sogar ein Geschenk.

Am Samstagmittag standen Timo Becker (27) und Steven Skrzybski (31) im Trikot von Holstein Kiel auf dem Rasen und bejubelten einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Beide Profis konnten sogar selbst einen Treffer beitragen und sorgten so dafür, dass der Aufstieg für die Störche immer näher rückt. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang bereits.

Lange gefeiert haben Becker und Skrzybski diesen tollen Erfolg in Kiel allerdings nicht. Nach dem Abpfiff gegen 15.20 Uhr hatten es die beiden Freunde eilig – denn sie wollten unbedingt nach Gelsenkirchen, um sich das Spiel ihres Herzensklubs Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg in der Arena anzuschauen. Die knapp 450 Kilometer, die zwischen dem Holstein-Stadion und der Arena liegen, legten beide im Auto zurück, sodass sie tatsächlich noch vor Anpfiff auf Schalke angekommen sind.

Anders als viele Ex-Schalker, die gelegentlich Spiele im Stadion verfolgen, saßen Becker und Skrzybski aber nicht in einer Loge, sondern standen inmitten der Fans einem der zentralen Blöcke der Nordkurve. Auf Fotos ist zu sehen, wie beide mit Schalke-Schals in der Kurve stehen und die Mannschaft leidenschaftlich anfeuern – wie ganz normale Fans.

Denn genau so sehen sich Skrzybski und Becker weiterhin. Beide sind seit Kindertagen bekennende S04-Fans, die sich in ihrer Zeit als Profi bei Schalke 04 ihre größten Träume erfüllt haben. Zwischen 2018 und 2021 spielte Skrzybski 32-mal für die S04-Profis (vier Tore), unter anderem sogar in der Champions League. Becker spielte schon in der Jugend zeitweise für Schalke und zwischen 2020 und 2022 auch 39-mal für die Profis.

Bei Holstein Kiel sind sowohl Verteidiger Becker (sechs Saisontore, drei Assists) als auch Skrzybski (zehn Saisontore, vier Assists) Schlüsselspieler auf dem Weg in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Beide wären eigentlich nur zu gern auf Schalke geblieben, doch wurden im Zuge von Umbrüchen aussortiert. Trotz dieser Enttäuschungen sind sie den Gelsenkirchenern weiter eng verbunden – und auch einige Kontakte in die aktuelle Schalker Mannschaft sind noch intakt.

Kurios war am Samstagabend: Als die Schalker den 2:0-Sieg über Nürnberg in der Nordkurve feierte, ergatterte Timo Becker sogar das Trikot von Darko Churlinov. Jubelnd streifte er das Shirt seines Ex-Kollegen über und feierte im Anschluss weiter.