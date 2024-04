Schalkes Abwehrspieler Brandon Soppy läuft zwar wieder im Training, kann aber am Wochenende nicht spielen. Keine Entwarnung bei Dominick Drexler.

Schalke 04 kämpft um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga, die Königsblauen haben keine Punkte mehr in den noch ausstehenden sieben Partien zu verschenken. Umso wichtiger, dass die besten Spieler verfügbar sind.

Bei Brandon Soppy ist nun aber klar, dass er für das Auswärtsspiel gegen Hannover 96 am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen wird.

„Er hat ein paar Läufe gemacht, was schon recht gut aussah“, sagte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Schalke 04, am Mittwoch am Rande des Vormittagtrainings. Winter-Leih-Zugang Soppy hatte unter anderem zuletzt das 0:0 gegen den Karlsruher SC wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst.

Trainer Karel Geraerts ging von einem wochenlangen Ausfall des 22 Jahre alten Franzosen aus. Asamoah über den Rechtsverteidiger Soppy: „Wir müssen sehen, wann es gut geht.“

Das Mittwoch-Training verpassten neben Brandon Soppy auch die ebenso verletzten Ron Schallenberg, Leo Greiml und Niclas Castelle. Die beiden Letztgenannten hatten bei der Einheit am Vortag noch ein individuelles Programm absolviert. Schallenberg war gemeinsam mit Soppy einige Runden laufen.

Schalke: Noch keine Diagnose bei Dominick Drexler

Am Mittwoch fehlte auch Kenan Karaman seinem Trainer Karel Geraerts auf dem Trainingsplatz. Allerdings muss der 30-Jährige nicht um einen Einsatz gegen Hannover 96 am Sonntag fürchten: „Das hatte eine Belastungssteuerung als Grund“, so Asamoah über das Fehlen des neunmaligen S04-Torschützen in dieser Zweitligasaison. „Ich gehe davon aus, dass er morgen wieder dabei ist.“

Unklar ist noch die Situation von Dominick Drexler: Der 33-Jährige hatte am Dienstag im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und musste die Einheit vorzeitig abbrechen. „Die Diagnose steht noch aus“, sagte Gerald Asamoah über den Schalke-Mittelfeldspieler. „Da müssen wir dann gucken, was dabei herauskommt.“