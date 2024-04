Das ist sehr bitter für Fortuna Düsseldorf: Als wäre die Aufgabe im DFB-Pokal-Halbfinale mit Bayer Leverkusen nicht schon schwer genug, bricht jetzt auch noch ein Stammspieler weg.

Ao Tanaka wird Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch, 3. April, 20:45 Uhr, kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Wie der Zweitligist mitteilte, musste sich der Japaner einer kurzfristigen Blinddarm-Operation unterziehen. Zuvor hatte er über akute Beschwerden geklagt.

Damit falle Tanaka bis auf Weiteres aus. Was das für den Zweitliga-Aufstiegskampf, in dem Düsseldorf als Tabellendritter mitmischt, bleibt abzuwarten. Tanaka zählt bei der Fortuna zu den absoluten Leistungsträgern. In 26 Zweitligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler sechs Tore und gab vier Vorlagen, dazu kommt ein Treffer im Pokal.

Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier hofft im Halbfinale des DFB-Pokals auf eine große Überraschung. „Natürlich fahren wir mit einem gewissen Respekt vor der Truppe dorthin, gleichzeitig ist es eine große Chance. Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?“, sagte der 26 Jahre alte Schlussmann des Fußball-Zweitligisten im Interview dem „Kicker“ am Dienstag, 2. April.

Er und seine Teamkollegen glauben, „dass wir auf jeden Fall eine Chance besitzen. Wann, wenn nicht im Pokal mit seinen eigenen Gesetzen? Das sieht man auch an Saarbrücken, die es schon wieder ins Halbfinale geschafft haben“.

Für "Saarbrügge" war allerdings im ersten Halbfinale Schluss. Am Dienstag scheiterte der Drittligist zuhause gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (0:2). Dieses Mal spielte das Wetter den Saarländern nicht in die Karten.

Die Fortuna werde „alles reinwerfen, die meisten von uns werden nicht mehr oft in den Genuss kommen, ein Pokal-Halbfinale zu spielen“, ergänzte Kastenmeier. Leverkusen sei zwar weiter ungeschlagen, stand aber in einigen Spielen jedoch kurz vor der ersten Niederlage. „Es ist schon bemerkenswert, was sie diese Saison auf die Platte kriegen. Sie haben einen herausragenden Trainer und machen es richtig stark. Aber wir sind auch keine Rumpeltruppe, stehen aktuell defensiv sehr gut und haben immer wieder gefährliche Umschaltmomente“, meinte Kastenmeier. mit dpa