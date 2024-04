Schalke spielt nur 0:0 gegen KSC. Die Angst vor dem Abstieg bleibt groß. Gleichzeitig geht der personelle Umbau weiter. Unsere Analyse.

Der FC Schalke 04 hat den Befreiungsschlag im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga verpasst: Beim Heimspiel am Ostersonntag kam der S04 nicht über ein 0:0 gegen die Gäste vom Karlsruher SC hinaus.

Die Abstiegsnot bleibt daher weiter groß: Mit 31 Punkten liegt Schalke auf Platz 14 zwei Punkte vor dem Relegationsplatz – und am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es zu Hannover 96, die Niedersachen rechnen sich noch Chancen auf den Aufstieg aus.

Gleichzeitig schreitet beim FC Schalke 04 der Umbau hinter den Kulissen voran: Unter der Woche wurde zunächst der Abgang von Lizenspielerleiter und Fanliebling Gerald Asamoah zum Ende der Saison verkündet, kurz darauf wurde das sofortige Aus von Knappenschmieden-Direktor Matthias Schober – ebenfalls einem verdienten ehemaligen S04-Spieler – bekannt gegeben. Die Stelle wurde gestrichen.

Jedoch: Raffael Tonello, Vertrauter von Ben Manga – Schalkes Wunschlösung für die Position als Kaderplaner –, ist seit 1. April Top-Talente-Scout und Sportlicher Leiter der Knappenschmiede. Alles nicht so einfach.

Das galt auch für das Geschehen auf dem Platz gegen den Karlsruher SC. Ein Tor wollte der Offensive um Kapitän Simon Terodde nicht gelingen, vor allem nachdem die Gäste in Hälfte zwei den Druck erhöht hatten. Jedoch: Die schlechteste Defensive der 2. Bundesliga hielt gegen die zuletzt in Torlaune aufgetretenen Karlsruher immerhin die Null. Hier und da konnten Akzente gesetzt werden, die Mut machen – gut ist damit auf Schalke aber längst nicht alles.





Über die bedrohliche Lage in der Liga, eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung, was sportlich Hoffnung macht und warum der Umbau auch konsequent ist – darüber diskutieren wir in unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk.

Wie immer am Tag nach den Pflichtspielen von Schalke 04 reden auch an diesem Ostermontag unsere Redaketeure und Reporter über alles Wichtige rund um die Königsblauen. Diesmal: Matthias Heselmann, Sinan Sat und Robin Haack. Abrufbar ist das Video hier und bei YouTube.