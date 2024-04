Can Uzun hat für den 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC doppelt getroffen und damit einen uralten Zweitliga-Rekord geknackt. Zuvor lag der jahrzehntelang bei einem Ex-RWE-Spieler.

Im Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg am Samstag, 30. März, verzückte der gerade einmal 18-jährige Can Uzun wieder einmal die Zuschauer. In der 47. Minute dribbelte er in den Hertha-Strafraum, ließ mehrere Gegenspieler stehen und traf dann noch ins kurze Eck zum zwischenzeitlichen 3:1 für den "Club".

Es sollte am Ende nicht zum Sieg erreichen, weil die Hertha binnen zwei Minuten auf 3:3 stellte - der Endstand. Für Uzun waren es die Zweitligatore 14 und 15. Damit hat er einen neuen Rekord aufgestellt. Denn er ist der jüngste Spieler, dem das jemals gelungen ist.

Überhaupt gibt es nur einen weiteren Spieler, der diese Marke mit 18 Jahren erreicht hat, wie der "kicker" herausstellt. In der Saison 1982/83 hatte Jürgen Wegmann ebenfalls 15-mal getroffen - und zwar für Rot-Weiss Essen. Er war allerdings 207 tage älter als Uzun, der am Samstag 18 Jahre und 140 Tage alt war.

Wegmann ist mittlerweile 60 Jahre alt und hat im Ruhrgebiet für fast alle großen Klubs gespielt: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 stehen ebenso in seiner Vita wie der MSV Duisburg. Auch beim FC Bayern München stand er mal unter Vertrag - von 1987 bis 1989.

Wohin es Uzun verschlagen wird, ist noch offen. Dass er im Sommer wechseln wird, bestätigte der gebürtige Regensburger gegenüber Sport1: "Wir werden sehen, was passiert. Es wird auf jeden Fall etwas passieren."

Zuletzt wurde Eintracht Frankfurt als heißester Kandidat auf eine Uzun-Verpflichtung gehandelt. Die "Sport Bild" berichtete gar von einem bereits absolvierten Medizincheck Uzuns. "Es steht noch gar nichts fest", dementierte dieser.

Er wird auf jeden Fall einen weiteren Rekord einheimsen. Denn der teuerste Nürnberg-Abgang aller Zeiten ist Josip Drmic, der im Sommer 2015 zehn Millionen Euro einspielte. Uzun wird jetzt schon mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro gelistet. Und mit jedem Tor dürfte er noch wertvoller und dementsprechend auch teurer werden.