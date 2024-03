Vor Schalke-Spiel: Urgestein des Karlsruher SC verkündet emotional das Karriereende

Mit 35 Jahren ist es für Lars Stindl an der Zeit, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Das verkündet er, indem er ein Loblied auf den Fußball anstimmt.

Das Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 wird Lars Stindl verletzt verpassen.

Klar ist: Wenn das Urgestein des Karlsruher SC wieder auf dem Platz steht, dann wird es die Abschiedstour des 35-Jährigen. Denn Stindl, der in der Summe dann acht Jahre für den KSC aktiv war, hat am Donnerstag sein Karriereende im Sommer angekündigt.

Auf seinen Instagram-Profil schrieb er: "Lieber Fußball, was hast du mir für wunderbare 16 Jahre meines Lebens geschenkt! Es war eine unglaublich schöne und intensive Zeit mit vielen Höhen, aber auch einigen nicht ganz einfachen Momenten. Aber so bist du halt. Und genau das macht dich aus. Du faszinierst, du motivierst, du machst uns glücklich und wahnsinnig innerhalb von 90 Minuten! In diesen 90 Minuten vergessen wir alles was um uns herum passiert…da gibts nur dich! Obwohl ich es liebe dich zu spielen, ist die Zeit gekommen, das Grün den Jüngeren zu überlassen und deshalb geht meine aktive Zeit als Profi auf dem Rasen im Sommer zu Ende."

Bis dahin sollen nach 376 Bundesliga-Partien noch einige Einsätze in der 2. Bundesliga kommen - bisher steht er hier bei 49 Partien. Wie es für den Offensiv-Akteur weitergehen wird, das hat er schon im Kopf. "Doch keine Sorge, ich bleibe dir erhalten, erst einmal als Fan, der es einfach mag dich anzuschauen, über dich zu diskutieren, dich zu analysieren und einfach froh ist, dass es dich Woche für Woche gibt. Und eins noch: Lass dir nichts einreden von den ganzen Leuten, die alles besser wissen und bleib einfach so wie du bist, denn so bist du perfekt! Wir sehen uns…bis dann."

Dank dir durfte ich ganz viele tolle Menschen und Vereine kennenlernen, Länder bereisen, Stadien auskundschaften Lars Stindl

Ein Lobeshymne an den Fußball, der Stindl so viel gegeben hat, wie er selber aufzählt: "Dank dir durfte ich ganz viele tolle Menschen und Vereine kennenlernen, Länder bereisen, Stadien auskundschaften, unfassbar viele schöne Momente erleben, einfach immer wieder meinen Traum leben. Du hast einen großen Anteil an dem Menschen, der ich heute bin. Dafür mein größter Dank! Und dass alles endet, wo es einmal anfing, macht die Geschichte um so schöner!"

Und an die Fans und die Mannschaft, die vor dem S04-Spiel nur sechs Punkte hinter Relegationsplatz 3 steht, schickt er die Ansage: "Auch wenn es gerade nicht ganz einfach ist mit der Verletzung, aber weil ich das Spiel so liebe, werde ich nochmal alles dafür tun, so bald und so oft wie möglich aufm Platz zu stehen!"