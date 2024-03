Der FC Schalke 04 hat seinen Stürmer Soichiro Kozuki bis zum Jahresende zum polnischen Klub Gornik Zabrze verliehen. Jetzt sorgte der Japaner dort für Aufsehen.

Soichiro Kozuki ist bis zum Jahresende an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze verliehen. In seinem sechsten Einsatz für den Podolski-Klub gelang dem Japaner am Wochenende ein ganz entscheidender Treffer.

Aber von vorn: Es war in der langen WM-Pause im Herbst 2022, als der Stern von Soichiro Kozuki beim FC Schalke 04 aufging. Erst zu Saisonbeginn 2022/23 war Kozuki vom Fünftligisten 1. FC Düren zur Regionalligamannschaft des S04 geholt worden. Nur weitere sechs Monate zuvor war der Offensivspieler aus seinem Heimatland Japan nach Deutschland gewechselt. Beim 1. FC Düren überzeugte der Angreifer in nur einer Halbserie mit fünf Toren und fünf Vorlagen.

Auch beim S04 wusste er sofort zu gefallen. In der Regionalliga gelangen ihm acht Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen. Der Lohn: Schalkes damals noch neuer Trainer Thomas Reis nahm in mit ins Trainingslager und setzte ihn auch bei den Profis in den Testspielen ein. In den ersten drei Begegnungen erzielte er jeweils ein Tor.

Kozuki bekam einen Profivertrag. Erste Vergleiche mit dem ehemaligen Dortmunder Shinji Kagawa kamen auf. Schalkes damaliger Trainer Thomas Reis förderte den mittlerweile 23 Jahre alten Jungprofi, bat aber darum, den Ball flach zu halten.

Als Kozuki bald darauf auch seinen ersten Bundesligatreffer beim 1:6 gegen RB Leipzig erzielte, dachten viele auf Schalke, seine Karriere gehe weiter steil nach oben.

Sprunggelenksverletzung bringt Stagnation

Doch dann warf den Angreifer mitten in der Rückrunde eine Sprunggelenksverletzung aus der Bahn. Auch zur neuen Saison war Kozuki noch nicht wieder richtig fit. Als er es dann war, konnte er an die Form des Vorjahres nicht mehr anknüpfen. Zeitweise wurde er wieder zur U23 zurückbeordert, um Spielpraxis zu bekommen. Nachdem er in der Hinrunde nur zur sechs Einsätzen kam, von denen nur einer von Beginn an war, wurde er in der Winterpause an den polnischen Erstligistn Gornik Zabrze verliehen.

Bis zum Jahresende wird Kozuki nun in der Ekstraklasa auf Torejegd gehen. "Soichiro hat auf Schalke beeindruckend den Sprung von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Nach seiner Verletzung hatte er in der Hinrunde dann nur noch wenig Einsatzzeit", begründete Sportdirektor Marc Wilmots den Deal. "Im Sinne Soichiros und des Vereins haben wir nun eine für alle Seiten sinnvolle Entscheidung getroffen."

Danach haben die Polen die Möglichkeit, Kozuki fest zu verpflichten. In diesem Fall hätte Schalke später ein Rückkaufsrecht. Ganz fallen lassen wollen sie ihn in Gelsenkirchen noch nicht.

Kozuki trifft zum Sieg über Ruch Chorzow

Aber wie ergeht es dem Japaner in Zabrze? An allen sechs bisherigen Spieltagen kam der Rechtsaußen für seinen neuen Klub zum Einsatz. Nachdem ihm dabei bereits ein Assist gelang, erzielte er am vergangenen Wochenende auch sein erstes Tor für seinen neuen Verein.

Der Flügelstürmer, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, traf vier Minuten vor dem Abpfiff zum 2:1-Siegtreffer bei Ruch Chorzow. Sein Durchbruch? Zumindest dürfte ihm der Treffer Auftrieb geben und seinen neuen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass seine Leihe kein Fehler war. Um diesen Eindruck zu bekräftigen hat er noch die gesamte Rückrunde und die Hinrunde der kommenden Saison Zeit. Auch auf Schalke wird man seinen Weg bis dahin weiter intensiv verfolgen.