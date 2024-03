Bei Fortuna Düsseldorf ist Christos Tzolis der überragende Mann. Ein Fan sammelt nun Geld, um die Kaufoption der England-Leihgabe zu finanzieren.

Zum Start der heißen Saisonphase darf Fortuna Düsseldorf von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Dank einer Erfolgsserie ist der Zweitligist in die unmittelbare Nähe des Relegationsrang drei geklettert. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Hamburger SV.

Überragender Mann der vergangenen Wochen - und eigentlich der gesamten Spielzeit: Christos Tzolis. Allein in den vergangenen drei Partien gelangen ihm sieben Scorerpunkte, insgesamt steht der griechische Flügelflitzer bei 15 Toren und neun Vorlagen.

Bitter für alle Fortuna-Fans: Der 22-Jährige wird wohl kaum über den Sommer hinaus zu halten sein. Der Leihvertrag des Spielers von Norwich City endet im Sommer, und die finanziellen Hürden für eine feste Verpflichtung sind hoch - wohl zu hoch für den Traditionsverein.

Zwar hält die Fortuna eine Kaufoption, diese soll allerdings fünf Millionen Euro im Aufstiegsfall und 3,5 Millionen Euro bei einer weiteren Saison in der 2. Bundesliga betragen.

Diese Summen können die Landeshauptstädter wohl nicht aufbringen. An dieser Stelle kommt Michael Litwak ins Spiel. Der Fortuna-Fan hat im Internet eine Spendenaktion gestartet. Er sammelt Geld für eine feste Verpflichtung von Tzolis. Und immerhin: Drei Tage nach dem Start liegt das Ziel von fünf Millionen Euro zwar noch in weiter Ferne, doch gut 16.500 Euro sind bereits zusammengekommen.

Die Idee zur Kampagne kam Litwak in der Halbzeit beim 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende und sei eigentlich nur als Gag gedacht gewesen. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Aktion so viral geht", erklärt er gegenüber RevierSport.

540 Personen beteiligten sich bereits. Die eingezahlten Beträge reichen von wenigen Euro bis hin zu 1895 Euro, die eine Düsseldorfer Firma auf das Spendenkonto überwies. Litwak weiß dennoch, dass die Fünf-Millionen-Marke "sehr optimistisch und im Normalfall nicht zu erreichen" ist.

Zugleich betont der Initiator: "Dennoch bietet sich somit die Möglichkeit, für einen guten Zweck Geld zu sammeln, zum Beispiel für das Fortuna NLZ, und im Idealfall vielleicht doch dem Verein ein wenig finanziell unter die Arme zu greifen. Des Weiteren sehe ich die Spendenaktion als schönen Weg, die Fans noch mal dazu zu ermutigen, sich hinter unsere Mannschaft zu stellen, damit wir maximal erfolgreich die Saison beenden."

Die Crowdfunding-Aktion soll bis zum Saisonende laufen. Hier geht es zur Kampagne.

Wichtig wird dafür vor allem sein, dass Tzolis seine starke Form in den verbleibenden acht Partien - und einer möglichen Relegation - halten kann. Nun ist der Shootingstar erst einmal mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs. Für den Angreifer ist es die erste Nominierung seit knapp zwei Jahren. Bei den anstehenden Länderspielen und im Schlussspurt der 2. Bundesliga will sich Tzolis für die Teilnahme an der EM empfehlen.

Derweil arbeitet der Verein schon jetzt daran, den Fanliebling zu halten. "Wenn man die Situation ganz nüchtern betrachtet, haben wir das Geld nicht. Wir werden trotzdem die Augen offenhalten und führen bereits Gespräche mit Christos und seinem Berater, um irgendeine Lösung zu finden. Die wollen wir unbedingt", sagte Sportvorstand Klaus Allofs zum Wochenstart gegenüber Bild. "Da müssen natürlich ein paar Dinge zusammenkommen, aber wir haben noch nicht aufgegeben." Der Unterstützung der eigenen Fans können sich die Düsseldorfer jedenfalls sicher sein.