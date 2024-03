Schalke-Talk: Nach 2:5 in Berlin - S04-Trainer Geraerts macht sich angreifbar

Beim 2:5 in Berlin geht Schalke 04 unter. Auffällig waren die vielen Totalausfälle und der fehlende Plan in Ballbesitz. Unsere Analyse.

Weit über 10.000 Fans von Schalke 04 reisten am Wochenende in die Hauptstadt, um die Königsblauen beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC zu unterstützen – und sie wurden bitter enttäuscht.

Bei der 2:5-Niederlage in Berlin spielte Schalke miserabel, war mit den fünf Gegentreffern sogar noch gut bedient, wie auch Kapitän Simon Terodde zugegeben hatte.

Im Fokus steht nach dem Spiel auch der Trainer Karel Geraerts – denn eine Spielidee war in Berlin von den Schalker nicht zu sehen. Der Belgier selbst zeigte sich nach Schlusspfiff wenig selbstkritisch und kritisierte stattdessen seine Spieler – eine gefährliche Argumentation, die bei den Profis wohl nicht gut ankommen wird.

Unter anderem über Trainer Karel Geraerts, aber auch über die schlechte Mannschaftsleistung haben wir in unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk gesprochen. Immer am Tag nach den Pflichtspielen von Schalke 04 diskutieren Matthias Heselmann, Sinan Sat, Robin Haack und Andreas Ernst in wechselnder Besetzung über alles Wichtige rund um die Königsblauen.