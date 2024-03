Voller Trainingsplatz beim FC Schalke 04: Am Dienstag trainierte Leo Greiml voll mit. Zwei Profis fehlten, einer trat kürzer, ein U19-Torwart half aus.

Aufgalopp in die letzte Woche vor der Länderspielpause: Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht für die Zweitliga-Profis des FC Schalke 04 noch ein Spiel an, ein schwieriges dazu. Die Königsblauen treten bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion an. Am Dienstagmorgen trainierte Schalke erstmals - und der Trainingsplatz war bestens gefüllt.

Zum ersten Mal seit seiner in der Saison-Vorbereitung im Juli erlittenen schweren Verletzung trainierte Leo Greiml wieder mit den Profis. Greiml, der einen Kreuzbandriss erlitten hatte, benötigte acht Monate, um wieder fit zu werden.

Im Endspurt der Zweiten Liga ist Greiml eine Alternative, soll im Testspiel beim Regionalligisten FC Gütersloh (20. März) erste Spielminuten sammeln. Ob er sich in den nach der Länderspielpause bleibenden acht Partien einen Stammplatz wird erarbeiten können, ist aber fraglich. Tomas Kalas und Ron Schallenberg sind aktuell auf dieser Position gesetzt, auch Marcin Kaminski, Defensiv-Allrounder Henning Matriciani und Ibrahima Cissé sind in der aktuellen Reihenfolge vor Greiml. Der Vertrag des 22 Jahre alten Österreichers bei den Königsblauen gilt noch bis Juni 2025.

Nicht am Training teilnehmen konnten am Dienstagvormittag Torjäger Kenan Karaman und Rechtsverteidiger Brandon Soppy. Beide seien leicht angeschlagen, teilte Lizenzleiter Gerald Asamoah mit, sollen am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Tomas Kalas trat etwas kürzer, beendete die Übungseinheit vor dem abschließenden Trainingsspiel, drehte stattdessen einige Laufrunden. Als vierter Torhüter ergänzte U19-Torwart Luca Podlech das Aufgebot. U23-Verteidiger Steven van der Sloot trainierte mit der Regionalligamannschaft, in der er am Freitag auch spielen soll.

Wenn Schalke in Gütersloh spielt, wird Assan Ouédraogo (17) nicht dabei sein. Er wurde genau wie U19-Kollege Taylan Bulut von Bundestrainer Hanno Balitsch für die U18-Nationalmannschaft nominiert, die auf die Niederlande (20. März), England (22. März) und Tschechien (25. März) trifft.