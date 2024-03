Die KSV Holstein Kiel hat einen neuen Geschäftsführer Sport, der gleichzeitig auch der Vize-Präsident des Vereins wird, gefunden.

Die [b]KSV Holstein Kiel/b] hat mit Carsten Wehlmann einen Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Uwe Stöver verpflichtet. Der 51-Jährige kehrt damit nach knapp sechs Jahren zurück nach Kiel und wird am Montag, 11. März 2024, seinen Posten als Geschäftsführer Sport und Vize-Präsident beim Zweitligisten aus Kiel antreten.

Zuletzt war der gebürtige Hamburger rund fünf Jahre Sportchef beim aktuellen Bundesligisten SV Darmstadt 98. Ende Dezember 2023 ist Wehlmann von seinem Posten beim Bundesliga-Schlusslicht ausgeschieden.

Der Vorsitzende des Kieler Aufsichtsrates Dr. Stefan Tholund freut sich, dass mit Wehlmann ein sportlich versierter Fachmann mit norddeutschen Wurzeln und Kieler Vergangenheit an Bord kommt: "Carsten Wehlmann passt menschlich, fachlich und von seiner Grundeinstellung hervorragend zur DNA von Holstein Kiel. Zudem hat er in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass er in einer starken zweiten Liga einen konkurrenzfähigen Kader unter wirtschaftlich vernünftigen Rahmenbedingungen zusammenstellen kann. Daher glauben wir, dass mit der Verpflichtung von Carsten Wehlmann der eingeschlagene Kurs des Vereins auch zukünftig erfolgreich fortgesetzt wird.“"

Für Wehlmann ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte – in neuer Funktion. "Natürlich habe ich die positive Entwicklung von Holstein Kiel in der zweiten Liga in den letzten Jahren verfolgt. Ich freue mich, dass ich jetzt selbst aktiv daran mitwirken kann. Nun geht es für mich in den kommenden Wochen erstmal darum, die Mannschaft, das Trainerteam, die Mitarbeitenden und das weitere Umfeld kennenzulernen", sagt Wehlmann.

Wehlmann war zuletzt Sportlicher Leiter bei Darmstadt 98 und hatte zur Winterpause seinen Vertrag dort gekündigt. Zuvor war der in Hamburg geborene Ex-Profi als Torwart u.a. in der Bundesliga bei St. Pauli, dem HSV und Hannover 96 unter Vertrag. Bei Holstein Kiel war Wehlmann als Torwart-Trainer und Chefscout bis 2018 aktiv.