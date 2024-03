Schalke 04: S04-Coach Geraerts ist Knäbel und Hechelmann dankbar

Schalke-Trainer Karel Geraerts hat neue Chefs bekommen - für Peter Knäbel und André Hechelmann fand er lobende Worte. Die Analyse.

Etwas überrascht war Karel Geraerts schon, als er am Mittwoch von seinen Vorgesetzten beim FC Schalke 04 zur Seite genommen wurde. Bevor die Mannschaft und die Öffentlichkeit davon erfuhren, bekam Geraerts die Nachricht, dass sich die Königsblauen vom Technischen Direktor André Hechelmann trennen. „Entscheidungen wie diese sind im Fußball immer hart“, sagte Geraerts. „Aber es geht weiter. Mein Staff und ich bereiten das Paderborn-Spiel am Samstag vor.“

Der Vorstandschef Matthias Tillmann informierte in einer kurzen Ansprache am Mittwoch die Mannschaft, dann ging der Alltag direkt weiter. Im Profifußball ist für Romantik wenig Platz.

Und doch fand Geraerts am Donnerstag auch lobende Worte für Hechelmann und den ehemaligen Sportvorstand Peter Knäbel, der zum Jahreswechsel 2023/2024 ausgeschieden war. „Ich bin sehr dankbar, denn André und Peter Knäbel haben mich nach Schalke geholt. Mein Respekt für Andre und Peter wird sich nicht ändern, auch wenn sie jetzt nicht mehr da sind“, sagte Geraerts.

Eine wichtige Rolle bei Geraerts‘ Verpflichtung hatte auch Aufsichtsrat Youri Mulder gespielt, der Geraerts am Rande einer TV-Sendung kennengelernt hatte.

Schalke: Geraerts sprach mit Wilmots über die Zukunft

Für den 42 Jahre alten Trainer sind die Voraussetzungen nun ganz anders als bei seinem Amtsantritt am 6. Oktober. Damals war Knäbel noch im Amt, Hechelmann Sportdirektor und der Posten des Vorstandschefs war unbesetzt. Nun sind seine Ansprechpartner Tillmann und der Sportdirektor Marc Wilmots. Mit dem führte Geraerts am Donnerstag ein Gespräch über die Zukunft des Klubs: „Ich habe vollstes Vertrauen.“ Die Suche nach einem Hechelmann-Nachfolger würden Wilmots und Tillmann „in die richtige Richtung“ führen. Er selbst sei in die Diskussionen nicht eingebunden.

Wahrscheinlich wird Ben Manga (zuletzt FC Watford) Hechelmann beerben. Nachdem Geraerts die Winter-Transferperiode 2024 mit Hechelmann vorbereitet und mit Wilmots durchgeführt hatte, sind im Sommer wohl Wilmots und Manga seine Ansprechpartner. Für die Zukunft dürfte sich auch Geraerts das wünschen, was es auf Schalke zuletzt nicht gab: Kontinuität.

Schalke - 7 Manager und Sportvorstände seit 1993

1. April 1993 bis 17. Mai 2006: Rudi Assauer (Manager)

18. Mai 2006 bis 9. März 2009: Andreas Müller (Manager)

1. Juli 2009 bis 16. März 2011: Felix Magath (Trainer, Vorstand Sport)

17. März 2011 bis 30. Juni 2016: Horst Heldt (Vorstand Sport)

1. Juli 2016 bis 13. März 2019: Christian Heidel (Vorstand Sport)

14. März 2019 bis 28. Februar 2021: Jochen Schneider (Vorstand Sport)

1. März 2021 bis 31. Dezember 2023: Peter Knäbel (Vorstand Sport) - seitdem gibt es keinen Vorstand Sport mehr.

Schalke - 7 Sportdirektoren / Technische Direktoren seit 2010

2010 bis 31. März 2011: Ronny Gersch (Assistent des Vorstandes Sport Felix Magath)

Februar 2011 bis 30. Juni 2016: Gerhard Zuber (Sportdirektor, rechte Hand von Horst Heldt)

1. Juni 2016 bis 30. Juni 2019: Axel Schuster (Sportdirektor, ab 2018 Senior Director Profifußball - Partner von Christian Heidel)

seit 1. Juli 2019: René Grotus (zunächst als Sportkoordinator rechte Hand von Jochen Schneider, seit 1. Juli 2021 Referent Sport)

1. Juli 2021 bis 26. Oktober 2022: Rouven Schröder (Sportdirektor)

1. Juni 2023 bis 5. Januar 2024: André Hechelmann (Sportdirektor, vom 6. Januar bis 6. März 2024 Technischer Direktor)

seit 6. Januar 2024: Marc Wilmots (Sportdirektor)