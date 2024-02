Schalke-Talk :Demütigung in Magdeburg - hat der S04-Trainer die Kabine verloren?

Schalke enttäuschte in Magdeburg auf ganzer Linie. Erreicht Geraerts das Team noch? Darüber diskutieren wir in unserem Talk.

Desolat präsentierte sich der FC Schalke 04 beim 0:3 im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend. Über das Spiel und die Folgen diskutieren die Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack mit dem Gelsenkirchener WAZ-Lokalchef Sinan Sat in der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk.

Und sie sind der Meinung, dass der enttäuschte Auftritt von S04 mit der von Trainer Karel Geraerts gewählten Ausrichtung zusammenhing. Das 3-5-2-System des Trainers funktionierte überhaupt nicht.

Warum? „Das müssen Sie die Spieler fragen“, meinte Geraerts auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Die Spieler kennen sich, die Fünferkette ist nicht neu für sie, sie sind eigentlich erfahren genug. Es muss besser sein.“

Brisant daran: Einige Spieler sind vor der Partie auf den Coach zugegangen und haben darum gebeten, nicht mit einer Dreierkette zu spielen, da sie sich damit nicht wohlfühlen, verrät Haack. „Geraerts hat es ignoriert und ist gescheitert. Das ist vernichtend.“ Ernst stimmt zu: „Das offenbart Schwierigkeiten zwischen Mannschaft und Trainer.“





Hat der belgische Trainer die Mannschaft inzwischen also verloren? Ist Marc Wilmots, der mit seinen Aussagen nach dem Spielende für Stirnrunzeln sorgte, der richtige Mann für den Posten des Sportdirektors? Und was sagen die Worte von Mittelfeldspieler Paul Seguin, der am Sky-Mikrofon zu einer Wutrede ausholte, über die Mannschaft aus? Darüber und über viele weitere Themen sprechen unsere Experten in der neuen Talk-Folge.