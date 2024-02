Nach dem bitteren 0:3 (0:3) beim 1. FC Magdeburg stellte sich Schalke-Trainer Karel Geraerts am Sport1-Mikro. Er richtete den Blick nach vorne.

Die deutliche 0:3-Pleite beim 1. FC Magdeburg war Karel Geraerts, Trainer des FC Schalke 04, anzusehen, als er zum Sport1-Interview kam. "Nach dem Spiel muss man nicht zu viel sagen."

In der ersten Halbzeit blieb Schalke so ziemlich alles schuldig. 0:3 lag Königsblau zur Pause hinten, die Tore fielen nach ähnlichem Schema. "Sie haben viel Klein-Klein gespielt, waren über außen dann komplett frei. Dann war es einfach", sagte Schalke-Legende Olaf Thon. So ging der 1. FCM durch Silas Gnaka (17.), Mohammed El Hankouri (35. Elfmeter) und Tatsuya Ito (45.+2) schnell mit 3:0 in Führung.

"In der ersten Halbzeit war die Schalker Mannschaft nicht auf dem Feld. Sie haben im 5-3-2-System zu defensiv agiert, waren zu passiv", kritisierte Thon. Auch Geraerts ärgerte sich: "Der Plan war klar, aber wir haben die Tore zu leicht bekommen. Das hat mich am meisten geärgert."

Über die zunächst extrem defensive Haltung sagte er: "Wir wollten vor dem Spiel eine Balance finden, aber es war zu defensiv. Es geht um die richtige Positionierung auf dem Feld. Das hat in großen Teilen nicht funktioniert."

Nach dem Rückschlag beschwor Geraerts aber vielmehr den Blick nach vorne: "Wir dürfen uns jetzt nicht hängen lassen. Wir müssen unser Spiel auf ein anderes Level bringen und wieder Punkte holen."

Nun den Kopf in den Sand zu stecken, werde seiner Mannschaft nicht helfen. "Wir haben das nächste große Spiel gegen St. Pauli schon vor der Brust." Mit dem FC St. Pauli kommt am Freitag, 1. März, 18:30 Uhr, der derzeit schwerste Gegner der Liga in die Veltins Arena. Die Kiezkicker führen die Liga mit sechs Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Holstein Kiel an. Am Freitagabend trafen beide Teams aufeinander. St. Pauli siegte mit 4:3.