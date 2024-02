Das ging ja schnell: Der Hamburger SV hat wenige Stunden nach der Beurlaubung von Tim Walter dessen Nachfolger vorgestellt.

Kurz nach der Entlassung von Tim Walter wurde im Umfeld des Hamburger SV schon spekuliert: Wer kommt nun? Steffen Baumgart (zuletzt 1. FC Köln) und Raphael Wicky (Young Boys Bern) wurden hier in vorderster Front genannt. Denkste!

Sportchef Jonas Boldt ließ sich beim Poker um den Trainerposten des Hamburger SV nicht in die Karten gucken - und zog einen überraschenden Trumpf aus dem Ärmel: Merlin Polzin.

Der bisherige Co-Trainer soll den strauchelnden Hamburger SV wieder auf Kurs bringen. Zumindest vorerst. Im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) werde "hundertprozentig" der 33-jährige Polzin auf der Bank sitzen - Weiterbeschäftigung ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

"Er bekommt definitiv die Chance, aus voller Überzeugung. Wir wollen Stabilität reinbringen und dann in Ruhe schauen, wie es in der Konstellation oder dann vielleicht anderweitig weitergeht", sagte Boldt bei einer eilig anberaumten Pressekonferenz am Montag in Hamburg.

Zu den spekulierten Namen meinte der Sportvorstand: "Natürlich kennen wir den Markt gut und wissen, was auf dem Markt ist und was wir wollen. Da prüfen wir die Möglichkeiten, die realisierbar sind."

Warum der HSV sich nach zweieinhalb Jahren von Walter, der zuletzt in Berlin und auf Schalke siegte, aber auch drei Heimniederlagen in Folge kassierte, erläuterte Boldt noch einmal: "Wir haben die Gefahr gesehen, dass es ein Stück aus dem Ruder läuft. Am Ende haben wir gemerkt, dass die Überzeugung nicht mehr da war, unsere Ziele zu schaffen. Da geht es um die Sache, nicht um Personen."

Walter, der seit Frank Pagelsdorf zwischen 1997 und 2001 die längste Zeit auf dem HSV-Schleudersitz "aushielt", wurde die Bundesliga-Rückkehr nicht mehr zugetraut. Der Badener hatte den erhofften Aufstieg zweimal in der Relegation verpasst. Nun wurde ihm die erneute Achterbahnfahrt zum Verhängnis. "Ich hätte gerne weiter dazu beigetragen, gemeinsam unser Saisonziel zu erreichen", sagte Walter, der in 103 Spielen im Schnitt 1,82 Punkte pro Partie mit dem HSV holte, geknickt. wozi mit sid