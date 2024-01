Bis auf das abgeschlagene Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück geht es im Keller der 2. Bundesliga eng zur Sache. Die Abstiegskandidaten verändern noch einmal ihre Kader.

VfL Osnabrück (zehn Punkte), Hansa Rostock (20), Eintracht Braunschweig (20) und FC Schalke 04 (20): Das sind die vier Mannschaften, die aktuell dick im Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga mit dabei sind.

Mit Hansa Rostock hat nun ein Schalke-Konkurrent noch einmal eine Veränderung in seinem Kader vorgenommen.

Nils Körber, dessen aktueller Vertrag in Rostock zum Saisonende ausgelaufen wäre, wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Torhüter wechselt zum Zweitliga-Konkurrenten Spielvereinigung Greuther Fürth. Der aktuelle Tabellenzweite aus Bayern und der FC Hansa haben sich über eine Ablösesumme verständigt, über die aber Stillschweigen vereinbart wurde.

"Greuther Fürth hatte sich in der vergangenen Woche erkundigt, ob sich der F.C. Hansa und Nils einen Wechsel vorstellen können. Nachdem 'Körbi' erklärt hat, dass er diese Chance gern wahrnehmen möchte, haben wir uns auf eine Ablöse verständigt und uns gleichzeitig auf die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz gemacht. Wir danken Nils Körber für seinen Einsatz beim FC Hansa und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft alles Gute", sagt Rostocks Sportdirektor Kristian Walter über den Abgang. Körber war im Sommer 2022 nach Rostock gewechselt und absolvierte drei Pflichtspiele für die Hanseaten.

Neu im Torhüter-Team der Rostocker ist Marko Johansson dabei. Der Schwede wechselt auf Leihbasis vom Hamburger SV nach Rostock und wird bis zum Saisonende bleiben.

Der 25-Jährige war zuletzt an den schwedischen Erstligisten Halmstads BK ausgeliehen und hat in seiner Karriere bereits 73 Erstliga-Spiele in der schwedischen Allsvenskan sowie 59 Zweitliga-Partien in seinem Heimatland bestritten.

Mit dem Traditionsverein Malmö FF, aus deren Jugendabteilung Johansson auch stammt, wurde er zweimal Meister (2016 und 2020) in Schweden. In der zweiten Bundesliga kam der 1,94 Meter große Schlussmann bisher für den Hamburger SV auf sieben Spiele in der Saison 2021/22.